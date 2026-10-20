Álvarez de Toledo (PP) llama a una "revolución de la decencia": "La izquierda no saber gobernar y no respeta las urnas"

La diputada nacional del PP Cayetana Álvarez de Toledo ofrece declaraciones a los medios de comunicación en Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha señalado este miércoles la "revolución de la decencia" que promueve su partido como proyecto para el país de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre frente una izquierda que "no sabe gobernar y no respeta las urnas".

En declaraciones a los medios antes de participar en un café con jóvenes en Almería, la diputada nacional ha incidido en que la próxima cita electoral es "absolutamente decisiva para la democracia", ya que va a suponer "elegir entre la decencia y la delincuencia".

"Vamos a volver a fijar el listón moral de la vida pública" que "en estos años se ha convertido en un auténtico vertedero", ha manifestado Álvarez de Toledo, para quien la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno será recordada como la "era de la indecencia".

Para la dirigente popular, el PSOE enfrenta las elecciones con "la fórmula de siempre", basada en el "miedo, fraude, odio, violencia y enfrentamiento entre españoles". "Yo no quiero una España como la Venezuela de Maduro ni como la Francia de Mélenchon", ha dicho tras hacer alusión a los disturbios en el país galo.

En esta línea, ha asegurado que la llegada de Núñez Feijóo a la Moncloa supondría "volver a tener un Estado fuerte" a través de un proyecto de "reconstrucción nacional" y de "regeneración de la vida pública" que "garantice la libertad y el orden, porque no hay libertad sin orden y no hay orden sin autoridad".

"TRAPICHEAR" CON EL CENSO

De otro lado, la diputada del PP ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar "alterar el censo electoral para trapichear con las elecciones democráticas en España" mediante la manipulación de la Ley de Nietos, asegurando que su formación defenderá "por tierra, mar y aire" la limpieza de los comicios.

Así, ha reiterado que el PP se personará ante el Tribunal Constitucional para denunciar "las maniobras del presunto defensor del pueblo" y ha advertido de que están dispuestos a llevar "al señor Albares ante la justicia por no cumplir con las órdenes e instrucciones del Tribunal Supremo".

Para Álvarez de Toledo, se ha hecho una "manipulación" de la Ley de Nietos bajo la premisa de "yo te doy la nacionalidad a cambio de que tú me des el voto". "En las últimas horas hemos visto incluso a ciudadanos mexicanos, hijos y nietos de mexicanos que se fueron de España en el siglo XIX, que han sido nacionalizados, ha avisado a la hora de señalar estas "trampas" y asegurar que el PP va a luchar por "la limpieza de estas elecciones".

"Nosotros aspiramos a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos de su país, pero también de sus políticos", ha manifestado la diputada frente al "auténtico vertedero" en el que cree que se ha convertido la vida pública española bajo el gobierno de Sánchez, con "años de cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, mafias y narcos".