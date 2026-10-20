Amama Almería pide equidad en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y más investigación

Representantes institucionales y miembros de Amama durante el acto celebrado en Almería con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Almería (Amama) ha reclamado equidad en los procesos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y más investigación durante un acto celebrado este martes en la avenida Federico García Lorca de la capital, donde se ha leído un manifiesto con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, conmemorado cada 19 de octubre.

La actividad ha contado con la colaboración del Área de Familia, Igualdad e Inclusión y ha incluido la instalación de una mesa informativa y de cuestación. La lectura del manifiesto, prevista inicialmente para el lunes, se aplazó hasta este martes debido a las lluvias, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La presidenta de Amama Almería, Belinda Pérez, ha agradecido la celebración de este acto, con el que se busca "concienciar a las mujeres y ayudarles en este proceso", y ha destacado los avances en el diagnóstico y los tratamientos gracias a la investigación.

"Progresa el diagnóstico porque progresa la investigación, poquito a poco, y así podemos llegar a un tratamiento que no era lo que era antes, tan agresivo", ha señalado.

Por su parte, la concejala de Familia, Igualdad e Inclusión del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha apuntado que en 2025 se diagnosticó cáncer de mama a 37.700 mujeres, según las estadísticas que ha expuesto, y ha recordado que se trata del tipo de cáncer que más afecta a la mujer.

Asimismo, ha destacado como un "dato positivo y de esperanza" que el 87 por ciento de los casos se curan. "Esos datos no los podíamos decir hace unos años y ahora sí. Tenemos que valorarlo pero también queremos que se siga mejorando", ha manifestado.

La edil ha resaltado "el trabajo que hacen asociaciones como Amama, que son esa mano cercana que atiende a esa mujer que recibe el diagnóstico, las que mejor las pueden entender".

Laynez ha destacado además un programa desarrollado en colaboración con el área de Ciudad Activa, a través del cual las mujeres afectadas que se encuentran en fase de curación, una vez intervenidas y tratadas, reciben gimnasia personalizada para favorecer su rehabilitación.

Esta iniciativa también permite crear grupos de socialización y contacto entre las participantes, lo que la concejala ha considerado "fundamental para acompañar".

La diputada delegada especial de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que esta conmemoración traslada "un mensaje claro de solidaridad y esperanza a las mujeres que están atravesando esta situación y a sus familias".

Además, ha defendido el apoyo al tejido asociativo y la unión entre instituciones, "tan necesarios para que la prevención y la concienciación llegue a toda la provincia".

El acto ha concluido con la actuación de la bailarina Sara Sandín Fernández, que ha puesto de relieve el valor del baile y el movimiento como herramientas de apoyo a la recuperación física y emocional de las mujeres con cáncer de mama. La artista ofrece clases de manera altruista a mujeres afectadas por esta enfermedad.

ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

Entre las principales actuaciones destacan las campañas informativas que se llevan a cabo de manera continuada, especialmente a través de los tres centros municipales de la mujer. Estas acciones permiten difundir información sobre los signos de alerta, la importancia de detectar la enfermedad en sus fases iniciales y los recursos de apoyo disponibles.

Asimismo, el Ayuntamiento colabora con centros de salud, asociaciones y centros educativos en la organización de talleres, charlas y jornadas centradas en la prevención y la concienciación sobre esta enfermedad.

Otra de las líneas de trabajo es la cooperación con Amama y otras entidades sociales para ofrecer apoyo psicosocial, favorecer el bienestar y acompañar a las mujeres durante las distintas etapas de la enfermedad.

A estas medidas se suman iniciativas municipales destinadas a promover hábitos de vida saludables, como la práctica regular de ejercicio físico, una alimentación equilibrada, el abandono del tabaco y el consumo responsable de alcohol.

Como gesto de sensibilización y apoyo a las mujeres afectadas por esta enfermedad, distintos edificios y fuentes de la capital se iluminaron de color rosa este lunes.