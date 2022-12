Apdha pide a Níjar (Almería) paralizar el desalojo de 500 personas del asentamiento Walili sin alternativa habitacional

ALMERÍA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha pedido este viernes al Ayuntamiento de Níjar (Almería) que paralice el desalojo y derribo ya ordenado administrativamente del asentamiento chabolista de El Walili, tambien conocido como Los Nietos, mientras no se garantice una alternativa habitacional permanente para los 500 vecinos del municipio que allí residen.

La organización asegura en un comunicado que, en estos momentos, el Ayuntamiento está construyendo "unas cajoneras con 62 habitáculos, que estarán terminadas posiblemente para junio, y que servirán para alojar provisionalmente, previo pago por nómina y limitado a dos meses, a trabajadores temporales", lo que obvia que las personas migrantes que trabajan en la agricultura de esta zona "residen de manera permanente ya que la actividad agrícola es continuada durante todo el año, y que una parte importante no puede cumplir con los requisitos establecidos por el consistorio".

Para la asociación, el desalojo lo "único" que va conseguir es que formen "nuevos asentamientos en otra zona", ya que las personas trabajan en un territorio "aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata, y sin transporte público".

Apdha remarca que es necesaria la paralización del procedimiento hasta no tener una alternativa de alojamiento permanente y vital que se "les facilite acceso a los recursos básicos de la comunidad", así como que se desarrolle en el municipio "una política de vivienda asequible para las personas que trabajan en la agricultura".

Al hilo de esto, subraya en los últimos 20 años, el municipio nijareño ha duplicado prácticamente su superficie de cultivo, pasando de 3.373 hectáreas en 2001, a 6.087 hectáreas en 2021, lo que supone "el mayor crecimiento de toda la provincia de Almería, con la implantación de importantes industrias agrarias de productos bio".

Critica que, no obstanta, "no se ha planificado alojamiento para las personas que allí trabaja, "todo ello, además del déficit crónico que tiene la localidad en oferta de vivienda no turística".

En el año 2017 había identificadas por los servicios sociales en los campos de Níjar un total de 3.014 personas viviendo en infraviviendas y poblados de chabolas, según el Estudio y Análisis de la Situación Socio-Demográfica y del Mapa de Infravivienda y Asentamientos Chabolistas en el Municipio de Níjar 2016-2017, recogido en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar.

La organización reprocha "la precaria situación en la que se mantiene a estas personas, más aún cuando son ellas las que sostienen un sector que ha cifrado sus exportaciones este año en más de 3.000 millones de euros, lo que a todas luces es absolutamente vergonzoso".