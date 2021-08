Arranca este viernes el dispositivo especial en Almería para evitar aglomeraciones y botellones en la 'no feria'

ALMERÍA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial de seguridad con motivo de las actividades culturales, lúdicas y religiosas que se celebrarán en la capital tras la suspensión de la Feria de Almería arranca este viernes con el objetivo evitar aglomeraciones de personas y la celebración de botellones en la ciudad a fin de garantizar una 'no feria' "segura" frente al covid-19.

El operativo conformado por agentes de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de Almería, personal sanitario y seguridad privada se prolongará hasta el 28 de agosto y velará por el buen uso de los espacios públicos, incluido el recinto ferial, que congregará a un alto número de personas.

Desde el sindicato de Policía Local y Bomberos de Almería (Uplba) confían en que las actividades se desarrollen con normalidad al entender que se han programado suficientes servicios extra incluso si no llegan a cubrirse en su totalidad al encontrarse parte de la plantilla de vacaciones; una situación que se ha dado también en otros años en los que sí ha habido feria como tal.

Las labores de vigilancia en el recinto ferial, en el que se han ampliado las distancias entre atracciones y que este año carecerá de casetas, se unen las que los agentes deberán realizar en el resto de la ciudad para evitar botellones y concentraciones masivas. Solo en el puente de agosto los agentes interpusieron cerca de un centenar de sanciones que se suman a las 113 efectuadas desde el inicio de julio.

El ferial, en el que se instalarán 63 atracciones, 72 puestos de restauración y 41 puestos de habilidad, contará con un sistema de cámaras para el control de aforo y permanecerá abierto diariamente hasta la una de la madrugada aunque los hosteleros no podrán acoger a nuevos clientes a partir de la medianoche excepto aquellos dados de alta como heladerías, chocolaterías y horchaterías, que sí podrán atender a comensales hasta la 1,00 sin posibilidad de vender alcohol.

Los establecimientos que se sitúen en el recinto ferial contarán con las mismas restricciones que el resto de los hosteleros en cuestiones de aforo y medidas de prevención del covid-19. En el caso de Almería, en nivel de alerta 2 al menos hasta el próximo miércoles, el número de comensales máximo por permitido en el exterior es de ocho por mesa.

Aunque por segundo año consecutivo no habrá Feria del Mediodía, ya que el Ayuntamiento no ha autorizado ambigús ni ha otorgado permisos especiales a los establecimientos hosteleros para el desarrollo de su actividad, la zona centro será una de los principales espacios en los que los servicios policiales se concentren para asegurar que no se producen incidencias.

La actividad diaria que durante estos próximos ocho días realicen los efectivos del dispositivo deberá combinarse además con algunos eventos en los que se prevé una cierta congregación de personas, como son los conciertos en el recinto ferial y la Plaza de la Constitución, la celebración de la feria taurina este fin de semana, el partido de la UD Almería contra el Real Oviedo en el Estadio Mediterráneo o la I Travesía a Nado 'Carlos Tejada', que tendrá lugar el 28 de agosto.

También habrá dotaciones para asegurar el buen transcurso del homenaje que anualmente se realiza a los Mártires por la Libertad 'Los Coloraos' así como para los actos religiosos que se organizan en honor a la patrona, la Virgen del Mar.

Según informó el Ayuntamiento, el dispositivo contará con agentes de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, que sumarán una patrulla en el turno de tarde para el cumplimiento de la normativa sanitaria, a lo que se unirá un refuerzo de dos grupos especiales de Policía Local, en turno de tarde --de 15,00 a 23,00 horas-- y de noche --de 22,00 a 6,00 horas--, que ofrecerán un "refuerzo extra de seguridad a los turnos habituales", según ha confirmado el superintendente jefe de la Policía Local, Jorge Quesada.