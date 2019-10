Asaja-Almería ve "desastroso" el inicio de campaña hortofrutícola "con la peor crisis de precios de los últimos años"

Publicado 21/10/2019 15:18:47 CET

ALMERÍA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Asaja ha calificado de "desastroso" el inicio de la campaña hortofrutícola con precios en origen que lo convierten en el "peor" de los últimos años.

La "crisis" de precios, que según ha indicado afecta a todos los productos, se está cebando especialmente en berenjena, pepino y calabacín "que se llevan el dudoso honor de ser los que peor se están pagando a los agricultores almerienses".

En un comunicado, la patronal agraria ha trasladado que esta situación deriva "de la falta de planificación y de actuación y de prevención existente" en el sector y ha reclamado a las OPFHs y al resto del sector comercializador "que tomen medidas y empleen los mecanismos existentes para la gestión de crisis siempre que los precios se hundan, tal y como ha ocurrido estas semanas".

"No podemos estar esperando a las bajadas de temperaturas para vender de forma digna, el tiempo es un factor condicionante y no la excusa para el hundimiento de precios, esperar a que llegue una ola polar no es forma de gestionar un sector como el nuestro", han señañado desde Asaja.

Tras remarcar que es una situación "que se repite años tras año", la organización ha asegurado que los productores hortofrutícolas están "hartos e indignados" y ha insistido en lo "imprescindible" de que se establezcan "mecanismos concretos para situaciones concretas y que se puedan poner en marcha de forma ágil y rápida".

Además, Asaja pide al sector que se encuentra esta semana concentrado en su cita grande en Madrid que en las negociaciones con clientes y en los acuerdos sea responsable, defienda el precio, no regale las hortalizas y se defiendan los intereses de los productores, ya que están siendo los grandes olvidados.

"De poco nos valen novedades, halagos y palmadas en la espalda cuando lo que se necesitan son unos precios justos", han afirmado desde Asaja.

De acuerdo a los datos aportados por la patronal agraria, el valor de la berenjena "se ha desplomado este mes y registra la media más baja de los últimos siete años con un precio medio de 15 céntimos cuando su precio de retirada a distribución gratuita es de 31 céntimos".

En el caso del calabacín, desde el inicio de la campaña cotiza a una media de 24 céntimos, "también el peor inicio de los últimos ocho años ya que su precio se sitúa un 57% por debajo del precio que tenía el año pasado en estos momento", ha concretado.

Asaja ha apuntado que la misma situación se da para el pimiento, que pierde un 13% del valor que tenía respecto al año pasado "vendiéndose muy por debajo del coste".

Tomate y pepino también sufren esta situación con una caída respecto al año pasado del 27 y del 50% respectivamente, siendo "el peor mes de octubre de los últimos años", según ha remarcado.