El Ayuntamiento de Almería anuncia que trabajará "con la ciudadanía" para regular la nueva zona de bajas emisiones

ALMERÍA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Movilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, ha afirmado este jueves que desde su área van a trabajar "con la ciudadanía" para elaborar un borrador de ordenanza que regule el funcionamiento de la zona de bajas emisiones (ZBE) cuya inclusión en el plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) de Almería se ha aprobado en un Pleno extraordinario y urgente convocado para tal fin con los votos a favor del equipo de gobierno (PP), Cs y el edil no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca.

"El 1 de enero nadie va a tener que cambiar su coche y va a poder transitar por las vías con tranquilidad", ha manifestado la edil, quien ha querido "tranquilizar a la población" sobre el impacto que va a tener la delimitación de la ZBE, que ocupa buena parte del casco histórico y Pescadería, cuya inclusión viene obligada por la ley de cambio climático y transición energética antes del inicio de 2023.

García Lorca ha insistido en que "no va a pasar nada" ya que, por el momento, tan solo se ha aprobado la delimitación de la zona y su inclusión en el plan de movilidad almeriense, de manera que posteriormente habrá que regular su funcionamiento y los condicionantes que plantea al tráfico rodado. "No va a pasar nada porque no hay normativa que regule eso ahora mismo y nos obligue a tomar otras decisiones", ha recalcado.

No obstante, la edil ha avanzado la intención del equipo de gobierno a la hora de plantear este espacio que abarca desde el Cerro de San Cristóbal hasta la calle de La Reina por su sector este. "Vamos a seguir trabajando e impedir que se puedan mermar los derechos de los ciudadanos y su seguridad jurídica".

"Apostamos por movilidad segura, sostenible y saludable, propia además de este ámbito de bajas emisiones", ha dicho antes de valorar la "calidad" de la atmósfera de la ciudad "abierta al mar" ante la falta de "contaminantes" derivados de la congestión de tráfico y la presencia de "vientos dominantes".

Frente a estos argumentos, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado que la implantación de la ZBE "no vaya a suponer un verdadero revulsivo para avanzar hacia una ciudad más moderna, amable, sostenible y de futuro", ya que a su juicio la alcaldesa está "vendiendo humo", ya que "no va a implicar ningún cambio y, por el contrario representa otra oportunidad perdida para nuestra ciudad".

Según Valverde, "mientras otras ciudades de nuestro entorno llevan años aplicando sistemas de control del tráfico y de movilidad sostenible, aquí vamos a poner un parche y salir del paso sin hacer nada de nada". "Ni toda la propaganda, ni todo el humo del mundo podrán tapar lo que todos los almerienses saben, que el PP es incapaz de resolver los problemas de tráfico de nuestra ciudad", ha asegurado.

A este respecto, Valverde ha destacado que "para crear una zona de bajas emisiones y aplicarla de forma eficaz, el PP tendría que haber hecho su trabajo hace mucho tiempo, convirtiendo el autobús en un transporte eficaz, con mejores horarios, nuevos recorridos, más frecuencias y refuerzo de la flota; aparcamientos disuasorios; un servicio público de alquiler de bicicletas y patinetes; campañas de fomento de la movilidad peatonal y del coche compartido; aparcabicis y carriles-bici más eficientes, caminos escolares seguros y recorridos saludables, y un sin fin de cosas más, que el PP nunca hará porque no cree en ello".

Asimismo, la portavoz socialista ha preguntado al equipo de gobierno las razones para elegir esta zona del casco histórico, ya que según el estudio que acompaña al proyecto de implantación de ZBE "hay muchas zonas en la ciudad que cumplen incluso más criterios". "Esto va a originar una zona de fondo de saco difícil de atravesar, dejando la vía parque como única calle de comunicación con el resto de la ciudad", ha augurado la representante de la bancada socialista que se ha abstenido en la votación.

La aprobación de la ZBE ha contado con el apoyo del único edil y portavoz de Ciudadanos (Cs), Rafael Burgos, pese a reconocer que la zona delimitada va a producir un "impacto mínimo". "Quizá, se debería haber incluido alguna de las principales arterias de la ciudad para que un mayor número de almerienses participasen de esta experiencia piloto en movilidad sostenible", ha considerado.

Vox ha sido el único partido en votar en contra de la introducción de la ZBE en el PMUS ya que, según su portavoz en el Ayuntamiento, Juan Francisco Rojas, estas áreas "no aportan ningún beneficio al ciudadano de a pie, ni van a suponer una reducción drástica del CO2 en Almería, solo contribuirán a hacerle la vida más complicada a los almerienses".