El Ayuntamiento de Almería mantendrá el Cooltural Fest en la playa hasta el 'no' firme de la Junta

Publicado 19/07/2018 19:08:22 CET

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez (PP), ha manifestado que desde su área de mantendrá el escenario acústico en la Playa del Palmeral para la celebración del Cooltural Fest entre los días 17 y 19 de agosto hasta que la Junta de Andalucía no ratifique la denegación de la concesión del espacio, que fue incluido dentro del plan de playas, tras las alegaciones presentadas al respecto.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha defendido la actuación municipal en la que se solicitaron permisos para la ocupación temporal de la arena a través del plan de playas de Almería, en el que se detallaban las actividades e iniciativas a realizar durante la temporada estival. "Lo hemos hecho de manera correcta", ha ratificado el concejal, quien ha recordado que el plan se presentó en marzo ante la Junta y que aún no está aprobado.

Así, ha indicado que los planes municipales para la celebración del concierto en la playa se mantendrán hasta que no le sea rechazado el permiso de una manera "formal" tras resolver el plazo de alegaciones, lo que podría darse pasado el concierto. En este sentido, ha apuntado que ante un eventual expediente sancionador, los servicios jurídicos del Ayuntamiento tiene capacidad para estudiar el asunto. "Si me lo deniegan, tendremos que ir a un pleito", ha observado.

El responsable municipal de Cultura ha incidido en que todas las actividades fueron informadas a Medio Ambiente después de que el delegado territorial del ramo en Almería, Raúl Enríquez, asegurara que dichas actividades no pueden ser autorizadas, lo que motivó la apertura de un expediente por la celebración de un concierto el Día Europeo de la Música y la denegación de permisos para realizar un cine de verano, entre otras cuestiones.

Enríquez, que incidió en la falta de documentación para autorizar dichas actividades, emplazó al edil a abrir un diálogo. "La Ley de Costas no la vamos a cambiar él y yo en una mesa de camilla", ha incidido Sánchez, quien sostiene que, pese a la negativa de la Junta, se ha cumplido con la legalidad a la hora de solicitar los permisos, por lo que ha mostrado sus dudas a que ese aspecto pueda cambiar si acude a "hablar con el delegado y nos hacemos una foto".

"EXIGENCIAS" PARA LAS AUTORIZACIONES

Preguntado por las conversaciones que desde la Delegación de Medio Ambiente se mantienen con otras áreas municipales como Deportes ante otros eventos a celebrar en la playa, Sánchez ha asegurado que ambas cuestiones distan entre sí por las "exigencias" que realiza la Junta para autorizar las actividades de Cultura.

"A nosotros nos exigen para el cine de verano, que se hace con una pantalla hinchable y un generador doméstico, soterrar los cables y hacer un estudio económico-financiero de impacto de la actividad del cine en la economía. Es que tengo que contratar a un ingeniero y un estudio para que me lo autoricen", ha explicado Sánchez, quien en esta línea se ha vuelto a cuestionar qué clase de autorización necesitan otros macrofestivales como el Dreambeach Villaricos.

Asimismo, ha reconocido que incluso durante el pasado año no se llegó a solicitar un permiso específico para realizar la actividad de cine a cielo abierto, y que únicamente se recibió por parte de la Junta una advertencia para que, de cara a la próxima edición, se detallara la actividad en el plan de playas. "Es una incongruencia, el año pasado no hubo problema y este año lo exigen en el plan de playas para que luego con papales nos digan que no", ha criticado.