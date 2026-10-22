El Ayuntamiento de Almería renueva el convenio para suministrar agua desalada a los regantes de Las Cuatro Vegas

Archivo - Imagen de archivo de las instalaciones de la desaladora de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno local la renovación del convenio de colaboración con la Comunidad de Regantes Las Cuatro Vegas para el suministro temporal de agua desalada destinada al riego, con un volumen máximo de 2,5 millones de metros cúbicos anuales y un plazo de hasta dos años, con la garantía de que el abastecimiento urbano "tendrá prioridad en todo momento".

El acuerdo, propuesto por el Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, permitirá utilizar recursos de la Instalación Desaladora de Agua de Mar de Almería (IDAM) para el riego de 1.234,45 hectáreas correspondientes a los recintos autorizados de los sectores IV y V del Plan de Obras del Bajo Andarax de 1989.

El convenio, que se renueva cada dos años, cuenta con la autorización concedida el pasado 13 de octubre por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura del Ayuntamiento de Almería, Juan José Segura, ha señalado que el acuerdo facilita el acceso de los agricultores a recursos hídricos "en un contexto de déficit de agua que sigue condicionando la actividad agraria del Bajo Andarax".

Asimismo, ha subrayado el compromiso municipal con el sector agrícola y ha defendido que el apoyo a los regantes debe ser compatible con "la protección del abastecimiento de la ciudad, que seguirá teniendo prioridad en todo momento".

En cuanto a las condiciones del suministro, la Comunidad de Regantes deberá comunicar con un mes de antelación la demanda diaria de agua desalada, que no podrá superar los 7.000 metros cúbicos al día. Además, el volumen suministrado tendrá carácter complementario respecto de los recursos regenerados procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almería.

El convenio también establece que el Ayuntamiento podrá limitar, reducir o suspender temporalmente el suministro cuando resulte necesario para garantizar el abastecimiento urbano o cuando concurran circunstancias técnicas que afecten a la explotación de la desaladora.

En este sentido, el edil ha explicado que "el convenio establece unas reglas claras para planificar la demanda, controlar los volúmenes y asegurar el funcionamiento adecuado de la instalación". "Se trata de aprovechar de manera responsable un recurso estratégico, con criterios técnicos, económicos y ambientales", ha añadido.

TARIFAS DEL AGUA DESALADA

Para 2026, el acuerdo establece un precio unitario variable en función del número de bastidores de la desaladora que se encuentren en funcionamiento. Las tarifas, sin IVA, oscilarán entre 0,9726 euros por metro cúbico, con dos bastidores operativos, y 0,7241 euros por metro cúbico, con siete bastidores.

Los precios y los costes de mantenimiento se revisarán anualmente conforme a la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC), siempre que el convenio continúe vigente.

El acuerdo podrá finalizar antes del plazo previsto si se otorga una concesión de agua de la IDAM para abastecimiento urbano y no existen recursos suficientes para atender simultáneamente ambas demandas.

"Con esta nueva renovación seguimos ofreciendo a los agricultores una herramienta de colaboración que permite planificar sus necesidades de agua y contribuir al mantenimiento de la actividad agrícola, siempre bajo condiciones estrictas de control y con la garantía de que las necesidades de abastecimiento de la población de Almería estarán protegidas", ha apostillado Segura.