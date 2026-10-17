El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) activa el Plan de Emergencias Municipal ante las intensas lluvias

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EL EJIDO (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha activado a las 14,39 horas de este sábado el Plan de Emergencias Municipal, tras el aviso naranja por lluvias emitido por los servicios de meteorología y emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y coordinar la respuesta municipal ante las consecuencias del temporal.

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha recibido más de un centenar de incidencias a través del servicio de emergencias 112, relacionadas principalmente con daños materiales, vehículos inmovilizados en distintas vías, entradas de agua en bajos de edificios, acumulaciones de agua y arrastres de materiales y sedimentos procedentes de las ramblas.

Según ha indicado en una nota, desde el primer momento, el Ayuntamiento ha movilizado y coordinado todos los servicios municipales, entre ellos Policía Local, Protección Civil, DUE, Obras Públicas, Agricultura, así como el resto de áreas y servicios implicados, para actuar con la mayor rapidez posible, atender las incidencias y minimizar los efectos de las intensas precipitaciones.

Hasta el momento, la alcaldesa, Julia Ibáñez, ha destacado que "por el momento no hay que lamentar daños personales, que es lo más importante y nuestra principal preocupación". "Desde el primer instante hemos puesto a disposición todos los medios municipales para atender las incidencias y garantizar la seguridad de nuestros vecinos", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que "todos los servicios municipales están trabajando de manera coordinada para restablecer la normalidad lo antes posible, tanto en los distintos núcleos de población como en las vías urbanas y en nuestra extensa red de caminos rurales, donde las fuertes precipitaciones también han provocado incidencias y desperfectos que estamos evaluando y atendiendo".

Como medida preventiva, el Ayuntamiento de El Ejido ha decretado la suspensión de todas las actividades municipales, tanto deportivas como culturales, recreativas y de ocio, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos extremar las precauciones, permanecer en sus domicilios mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por ramblas, zonas inundables o vías afectadas por acumulaciones de agua.

En esta línea, ha insistido en la importancia de seguir exclusivamente la información procedente de fuentes oficiales y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Se recuerda que la ciudadanía tiene a su disposición los teléfonos 092 de Policía Local y 112 de Emergencias, operativos las 24 horas.

El Plan de Emergencias Municipal permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, evaluándose su desactivación en función de la evolución del temporal y de los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).