Ayuntamiento de El Ejido condena con votos de PP y PSOE las declaraciones de Macarena Olona sobre el municipio

EL EJIDO (ALMERÍA), 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha aprobado este jueves con los votos de PP y PSOE una moción de urgencia para condenar las declaraciones de la candidata de Vox a la Presidencia de la Junta andaluza, Macarena Olona, quien durante el pasado debate electoral en RTVE aseguró que la "única diferencia entre Saint-Denis, El Puche o El Ejido es que en Andalucía no se ha celebrado todavía una Champions" en alusión a los disturbios acaecidos en París (Francia) tras la última final.

La moción, impulsada por el grupo municipal socialista, ha contado con los votos en contra de Vox y de Ciudadanos y ha salido adelante por mayoría después de que se haya modificado de manera parcial el texto a instancias del alcalde, Francisco Góngora (PP), quien ha pedido que se retiren "calificativos como ultraderecha" o "menciones" al recientemente constituido Consejo Municipal por Integración y la Convivencia.

El portavoz del PSOE, José Miguel Alarcón, ha remarcado cómo todos los que siguieron el debate electoral en RTVA vio cómo Olona se refería al pueblo de El Ejido, poniéndolo a los pies de los caballos como prácticamente una ciudad sin ley" y ha considerado "necesario" dar "respuesta" con una "condena" a las declaraciones de la candidata de Vox.

"Creo que sus propios compañeros de partido no pueden estar de acuerdo", ha dicho Alarcón, quien ha señalado que esa "no es la línea de actuación, dañando la imagen" de un municipio "ya bastante castigado como El Ejido" y ha remarcado que, a su juicio, "demuestran que no conoce ni a su gente ni lo que ha costado levantarlo".

Por su parte, el regidor 'popular' ha rechazado las aseveraciones de Olona "estigmatizando a El Ejido comparándolo con El Puche" si bien ha abogado por modificar el texto de la moción para, así, "quitar calificativos como ultraderecha". "Son absolutamente rechazables, pero creo que es más inteligente hacerlo así para evitar que la condena se vaya por la tangente".

Frente a las alegaciones en contra hechas por el grupo municipal de Cs, Góngora sí ha considerado "relevante" el hecho protagonizado por Olona y ha aludido a que supone un "problema" dada la "audiencia muy significativa" que alcanzó el debate. "Hay que condenarlas por la estigmatización y profundo desconocimiento que muestran sobre la realidad de El Ejido", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Cs, Cecilio Paniagua, ha considerado que el pleno "no es el lugar" para abordar "algo que pasó en un debate electoral en el que estaban todos los grupos políticos" y ha considerado que la moción socialista supone "una descontextualización".

Si bien las ha calificado de "inoportunas" las declaraciones de la candidata de Vox, ha asegurado que debían haber tenido "contestación" por parte de las "personas que estaban en el debate". "Es meter más cizaña, descontextualizar las cosas y politizar un pleno", ha apuntado.

También ha intervenido la portavoz municipal de Vox, Rosa María Martín, quien ha atribuido "mala intención" al PSOE, a quien ha acusado de actuar con "premeditación y alevosía". "Aquí lo que hay es mucho miedo porque viene el 19-J y se ven llorando por los rincones", ha trasladado.