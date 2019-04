Aznar dice sobre el debate que Sánchez es "la nada" y que a él algunos candidatos le "habrían durado muy poco"

Publicado 23/04/2019 15:53:38 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y el presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, ha considerado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, es "la nada" y se ha mostrado convencido de que "algunos candidatos" que participaron en el debate electoral de RTVE le hubieran "durado muy poco".

"Una cosa me tranquiliza y es que, después de los años, me encuentro tan bien que si tengo delante hoy a algunos de los candidatos que vi ayer, me duran muy poco", ha asegurado con cierta sorna durante su intervención este martes en un acto electoral en El Ejido (Almería).

Aznar ha trasladado que el "único" candidato que dio "imagen presidencial" fue el líder del PP, Pablo Casado, aunque ha remarcado que lo hizo "más allá de efectismos y brillanteces retóricas".

"Pedro Sánchez no es que sea nadie, porque ser un don nadie es ser alguien, es que es la nada, es la nada con guión. Es un robot malo que tiene un guión y cuando lo sacan del guión no sabe que decir", ha remarcado.

En esta línea, ha advertido de que "una cosa es plagiar una tesis y otra es ser presidente del Gobierno" y ha subrayado que Sánchez "no supo qué decir porque le quitaron el guión que llevaba y no le dieron otro".

Se ha referido también al resto de postulantes y en alusión al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que no "cabía decir más disparates". "Qué propuestas, dios mío, qué propuestas. Es verdad que si tuvieran la oportunidad de gobernar, cogerían nuestro dinero y se lo llevarían", ha dicho.

Aznar ha expresado también su "desconfianza" con respecto al líder y candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, aunque, según ha matizado "desde el respeto", y ha apuntado que no "le gustan tampoco" y no siente "confianza en los que andan por ahí y por allá, hoy defiendo una cosa y mañana otra".

"El único que ayer dijo propuestas y dio una imagen de candidato presidencial, de alguien que puede ser presidente más allá de efectismos y brillanteces retóricas, se llama Pablo Casado", ha concluido.