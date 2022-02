Bosquet (Cs) espera que resultado electoral en Castilla y León aleje "fantasma electoral siempre pululando" en Andalucía

ALMERÍA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlamento de Andalucía y responsable autonómica de Relaciones Institucionales de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha asegurado este lunes que el resultado obtenido por su partido en las elecciones de Castilla y León "no es obviamente" el que hubieran "querido", si bien ha trasladado que espera que aleje en Andalucía "ese fantasma electoral que está siempre pululando".

"Tengo claro que en Andalucía seguiremos trabajando desde Ciudadanos por y para los ciudadanos y focalizando en los andaluces", ha señalado Bosquet, quien ha reivindicado la "estabilidad legislativa" del gobierno de coalición PP-Cs "en todo lo que llevamos de legislatura".

A preguntas de los periodistas en el acto inauguración de la semana sobre el síndrome de Asperger que se celebra en la UAL, ha indicado que "siempre" ha defendido que "no debió hablarse de adelanto electoral" en Andalucía y ha abogado por que se convoquen "cuando procede, en octubre, noviembre o diciembre".

"Más allá del presupuestos, que no se aprobó porque no quisieron PSOE, Vox y Podemos, leyes y decretos están saliendo adelante", ha subrayado para aludir, entre otras, a la reciente Ley de Economía Circular "que supone una nueva oportunidad, no solo por la sostenibilidad, sino por la nueva oportunidad de generar negocio que conlleva".

Para Bosquet, la convocatoria electoral en Castilla y León "no debió" producirse y ha criticado que "solo" haya servido para que "prolifere el auge de partidos de carácter nacionalista, regionalista o populista".

"Fue una convocatoria del todo sumamente precipitada, como muestra que el que la convocó esperaba unos resultados que al final no han sido los que esperaban", ha considerado para concluir que espera que, una vez haya elecciones en Andalucía, "los andaluces sepan valorar el trabajo de PP y Cs, que son los que forman el gobierno".