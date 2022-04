Bosquet (Cs) ante la próxima convocatoria electoral: "Nos hemos desgañitado por intentar hacer el bien a los andaluces"

ALMERÍA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Relaciones Institucionales de Ciudadanos (Cs) y presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha asegurado este lunes que desde la llegada de su formación al Parlamento de Andalucía en 2015 se han "desgañitado por intentar hacerle el bien a los andaluces", por lo que espera que los electores "valoren el buen trabajo que Ciudadanos siempre ha hecho en Andalucía" de cara a los próximos comicios autonómicos.

Así se ha pronunciado la representante de la formación naranja a preguntas de los periodistas ante la proximidad de un anuncio electoral por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para antes del verano y los resultados que ofrecen los sondeos previos en cuanto al número de escaños que Cs obtendría en esas elecciones.

"Nadie puede echarle en cara a Ciudadanos que ha hecho mal trabajo en Andalucía", ha defendido Bosquet para quien "el error, quizás, ha sido estar más ocupados de trabajar que no de vender" su gestión. "Siempre lo digo, hay quienes hacen una y se cuentan 20 y quienes hacen 20 y se cuentan una, y quizás ese ha sido el fallo", ha opinado.

No obstante, ha asegurado que una vez que se convoquen elecciones por parte del presidente de la Junta su partido irá "persona por persona, puerta por puerta" para explicar qué ha hecho la formación a lo largo de esta legislatura como parte del gobierno de coalición así como la pasada, ya que, según ha manifestado, fue con la llegada del Cs al Parlamento de Andalucía "cuando empezaron a reducirse impuestos" o se "apartó a Chaves y Griñán de sus actas". "Espero que la gente lo valore", ha apostillado.

VOX "NO APORTA NINGUNA UTILIDAD"

Para la dirigente de Cs en Andalucía "no tiene sentido" que "quien ha bloqueado la posibilidad de desarrollo de los andaluces" a la hora de sacar adelante el presupuesto de 2022, en una referencia a Vox, "esté subiendo" en las encuestas de intención de voto, pese a que "no aporta ninguna utilidad a los andaluces", mientras que su partido ha "apartado la corrupción" y se ha afanado en la "reducción de impuestos".

"Nuestra carta de presentación es nuestro modelo de gestión y hemos conseguido sacar a Andalucía en materia de desempleo, fracaso escolar y de tierra poco atractiva, convirtiéndola en una comunidad autónoma que está siendo líder en materia de exportación, de creación de empresas, de número de autónomos o empleabilidad", ha dicho antes de recordar que, en materia social, también se han dejado las listas de espera en dependencia "a la mitad".

Así, y frente a las críticas de los partidos de la oposición sobre el desarrollo de la legislatura, Bosquet espera que "decir muchos datos aunque no sean ciertos" no salga "gratis" a quienes los pronuncian. "Si ahora preguntamos a cualquier ciudadano que vaya por la calle o profesionales sanitarios o docentes si la situación ahora está mejor que antes, estoy convencida de que van a decir que sí", ha dicho antes de subrayar el aumento presupuestario de entre un cinco y siete por ciento, según ha referido, en educación y sanidad.

En la misma línea, considera que Unidas Podemos o al PSOE "se les ha caído el chiringuito" ante los datos que, según ha recalcado, evidenciarían una mejora de las políticas sociales con el gobierno de PP-Cs. "Si preguntamos a cualquier profesional siempre hay margen de mejora, pero sin duda alguna la situación ha mejorado", ha asegurado.

"ESTABILIDAD LEGISLATIVA"

Bosquet ha defendido la "estabilidad legislativa" que existe en la Cámara autonómica, lo que ha hecho defender a su partido que "no era momento de elecciones" sino que "había que seguir trabajando por esa recuperación económica y social que está demostrando Andalucía" a pesar de mantener prorrogadas las cuentas de 2021.

No obstante, y frente una inflación que roza "el diez por ciento", según ha reconocido, ha apuntado el interés de Moreno de llegar a 2023 con unos presupuestos, lo que, conforme al reglamento de la Cámara, obliga a presentar un proyecto antes del 31 de octubre de este año. "Es una cuestión muy importante, los presupuestos, y el hecho de que no existan, esa responsabilidad hay que pedirla a PSOE, Vox y a Unidas Podemos, que no han querido que Andalucía tuviera presupuestos y poder agotar la legislatura", ha dicho.

En cualquier caso, Bosquet cree la "estabilidad" en la Cámara volverá a ser palpable esta semana con el desarrollo de un nuevo Pleno en el que está previsto, entre otros aspectos, la aprobación de la Ley de Economía Circular, que ya contó con un amplio respaldo en la comisión previa.

"A excepción de presupuestos, existe estabilidad legislativa porque no hay pleno que no salga iniciativa o decreto", ha insistido la presidenta del Parlamento, quien espera que se pueda culminar la tramitación de otras leyes en tramitación antes de la convocatoria electoral.

Para la presidenta, esta "estabilidad legislativa" viene también derivada de la situación en el Gobierno, gracias a la "buena sintonía" que, según ha apreciado, existe entre el presidente, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín. "Se han juntado dos buenas personas para luchar por y para Andalucía".

PRIMARIAS EN CS

Sobre la elección de candidatos para encabezar las listas en cada una de las provincias dentro de su partido, la secretaría autonómica de Relaciones Institucionales ha recordado que sería posible un proceso de primarias en aquellas provincias que superen los 350 afiliados. "No tengo datos del número de afiliados en Almería ni en cada una de las provincias", ha justificado sin saber si se dará este proceso.

"Ciudadanos no tenemos designado candidato más allá de las primarias que hubo hace tiempo y fue Juan Marín, nada más está determinado", ha explicado sobre quién encabezará la candidatura para presidir la Junta por parte de su partido.

Preguntada en varias ocasiones sobre si ella misma encabezará la lista por Almería como en las dos elecciones andaluzas anteriores, Bosquet ha instado a esperar a que se convoquen elecciones, aunque no ha ocultado su interés en "seguir trabajando por los almerienses y por los andaluces"