Cáritas Almería atiende a 471 personas sin hogar en lo que va de 2026, 23 más que en todo el año pasado

Participantes en el 'Gesto por las Personas Sin Hogar', celebrado en la Rambla Federico García Lorca de Almería. - CÁRITAS

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Almería ha atendido desde comienzos de 2026 a 471 personas sin hogar en la provincia, 23 más que las 448 a las que acompañó durante todo el año pasado, según la memoria de 2025 de la entidad.

Con estas cifras, la organización ha alertado este jueves sobre la realidad del sinhogarismo durante el 'Gesto por las Personas Sin Hogar', celebrado en la Rambla Federico García Lorca de la capital, en el marco de la campaña 'Nadie Sin Hogar 2026'.

Según ha detallado la entidad en una nota, de las 471 personas atendidas a través del Proyecto de Personas Sin Hogar, 417 han sido hombres y 54 mujeres, mientras que 275 tenían entre 35 y 65 años, la franja de edad más numerosa. En cuanto a la procedencia, 323 eran extracomunitarias y 148 españolas.

Cáritas ha advertido de que la diferencia entre hombres y mujeres atendidos "no debe interpretarse como una menor incidencia del sinhogarismo entre las mujeres", ya que el sinhogarismo femenino presenta "con frecuencia formas menos visibles".

Muchas mujeres recurren temporalmente a familiares, amistades o situaciones de convivencia inestable para evitar dormir en la calle, un espacio en el que se encuentran especialmente expuestas a distintas formas de violencia. De este modo, pueden quedar al margen de los recursos específicos pese a encontrarse en "situaciones graves de exclusión residencial".

Se trata del denominado "sinhogarismo oculto", que afecta a mujeres que no cuentan con una vivienda estable y segura y pueden encontrarse en alojamientos temporales, viviendas ocupadas o situaciones de convivencia forzada.

Por otro lado, Cáritas ha señalado la presencia de jóvenes migrantes que llegan a España sin documentación o con redes de apoyo muy débiles y que, en muchos casos, se encuentran en procesos migratorios todavía abiertos.

Algunas de estas personas buscan continuar posteriormente hacia otros países europeos, mientras que otras permanecen en España más tiempo del previsto debido a dificultades económicas, administrativas y fronterizas.

La entidad también ha llamado la atención sobre la especial vulnerabilidad de algunos jóvenes que llegaron a España como menores tutelados y que, al alcanzar la mayoría de edad, pueden quedarse sin una red estable de apoyo, "con importantes dificultades residenciales, laborales y administrativas".

UN HOGAR MÁS ALLÁ DE UN TECHO

La campaña de este año lleva por lema 'Un Hogar. Un Lugar al que pertenecer'. El encuentro ha buscado visibilizar una realidad que "con demasiada frecuencia permanece invisible" y recordar que disponer de un hogar "va más allá de contar con un techo", ya que también supone tener un "espacio de seguridad, estabilidad y libertad, recuperar vínculos, sentirse reconocido y formar parte de una comunidad".

La directora de Cáritas Diocesana de Almería, María del Carmen Torres, ha destacado que "una ciudad mejora cuando nadie queda atrás. La situación de las personas sin hogar nos exige tomar conciencia y sumar esfuerzos para que todas las personas puedan tener oportunidades reales de salir de la exclusión".

Tras su intervención, las personas asistentes han participado en una dinámica en torno a la palabra 'Hogar', en la que han aportado propuestas concretas y han construido de "manera simbólica" una red para representar los vínculos, el acompañamiento y el sentido de pertenencia que necesita cualquier persona.

La jornada ha concluido con la lectura del manifiesto de la campaña, elaborado para dar voz a quienes viven situaciones de sinhogarismo y reclamar una sociedad "capaz de sustituir el rechazo y la indiferencia por el encuentro".

El documento ha puesto de manifiesto que las personas sin hogar "no solo se enfrentan a la ausencia de una vivienda, sino también al estigma, la pérdida de vínculos, la inseguridad y las dificultades para ejercer derechos fundamentales".

ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CENTRO DE DÍA MAMBRÉ

Ante estas situaciones, Cáritas Diocesana de Almería desarrolla su intervención a través del Proyecto de Personas Sin Hogar y del Centro de Día 'Mambré, Calor y Café', desde los que ofrece un acompañamiento integral a las personas que atraviesan situaciones de exclusión residencial.

La organización ha señalado que su objetivo no se limita a responder a las necesidades inmediatas, sino que también busca "recuperar derechos, vínculos, autonomía y participación social".

La campaña también subraya que las personas en situación de sinhogarismo "no son solo receptoras de ayuda: poseen capacidades, sueños, derechos y mucho que aportar a la comunidad".

Por ello, Cáritas ha insistido en la necesidad de construir comunidades que "no pasen de largo, capaces de acoger sin juzgar y de generar oportunidades reales de vivienda, empleo, salud, participación y reconstrucción de vínculos".