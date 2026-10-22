El Centro de Protección Animal de Almería registra un aumento medio del 10% en el ritmo de entradas en 2026

Archivo - Dos perros en una de las zonas de acogida del Centro de Protección y Adopción Animal de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Protección y Adopción Animal ha experimentado a lo largo de este año un incremento medio mensual de casi un diez por ciento en las entradas de perros y gatos atendidos por el servicio municipal, hasta alcanzar una media de 160 animales ingresados al mes.

Según los datos facilitados a Europa Press por el Consistorio, a lo largo del pasado año se registraron 1.761 entradas de animales, a una media de 146,75 por mes, frente a las 1.450 entradas anotadas en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone el ingreso medio de 161,11 animales.

Dichas entradas, entre las que se incluyen tanto animales abandonados como mascotas extraviadas, revelan un aumento medio mensual de 14,36 animales más. La presión derivada de la subida de entradas en la gestión se ve contrarrestada por el incremento de las adopciones, con 865 formalizadas en los nueve primeros meses del año.

La cifra, que supera ya las 857 registradas durante todo 2025, representa una mejora en la tasa de adopciones dentro del objetivo de 'abandono cero' que se impulsa desde el centro, que celebra desde este jueves en el centro de Almería su feria 'AlmAnimal' para concienciar sobre la adopción responsable.

El evento, que se extenderá hasta el domingo 25, con la novedad de celebrarse por primera vez en pleno centro de la ciudad, concretamente en el Mirador de la Rambla.

"El traslado de la feria al centro de la ciudad supone una oportunidad para acercar todavía más a la ciudadanía la importante labor que se realiza diariamente desde el Ayuntamiento y el Cepaama, dar visibilidad a los animales que esperan una familia y seguir promoviendo una cultura de respeto, protección y tenencia responsable", ha dicho el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales.

Organizada por el Ayuntamiento de Almería y Athisa, en colaboración con el Club Canino Ciudad de Almería, la feria ofrecerá talleres infantiles, cuentacuentos, gymkanas, demostraciones caninas, exhibiciones, consultas veterinarias abiertas y charlas especializadas sobre bienestar animal, comportamiento y tenencia responsable.

Uno de los principales atractivos de AlmAnimal volverán a ser los desfiles de adopción, con los perros y gatos en adopción disponibles; "una oportunidad para que los visitantes puedan conocerlos, descubrir sus historias y valorar la posibilidad de ofrecerles un hogar".

La programación incluye también un concurso y desfile de mascotas abierto a la participación de los almerienses con sus propios animales de compañía, así como actividades específicas dedicadas al conocimiento y adopción de felinos, con el propósito de desmontar prejuicios y facilitar su integración responsable en las familias.