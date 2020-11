'Chicos', serie pionera en Instagram, da el salto a Fical con el avance de su segunda temporada

ALMERÍA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de Instagram, que empezó como una red social para fotografías y textos, ofrece a sus usuarios la oportunidad de emitir vídeos en directo o transmitir canales de incluso una hora de duración, una ocasión que ha aprovechado la directora almeriense Marta Vazgo para crear su webserie 'Chicos', que ha aterrizado con un toque de frescor en la XIX edición del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

Con la presencia del diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el director del festival, Enrique Iznaola, este jueves el Teatro Apolo ha sido partícipe de la presentación de un adelanto de la segunda temporada de 'Chicos', que "actualmente estamos rodando". "Son 35 capítulos, con el mismo formato y que se empezarán a emitir en enero de 2021 a través de Instagram", afirma Marta Vazgo.

Por otro lado, Fical ha galardonado al cortometraje francés de Fabrice Bracq 'Burka City' con el Premio Amnistía Internacional por su sátira hacia la sociedad totalitaria. El propio director, desde Grecia, a través de un vídeo, ha agradecido al festival por el premio y ha manifestado "abajo el patriarcado y espero que veáis un montón de buenas películas".

También se ha premiado 'Inocencia' al mejor corto andaluz, con el Premio Asecan, y Juan Gabriel García, en nombre de la Asociación de Escritores Cinematográficos, ha hecho entrega del galardón a Francisco Pastrana. "Gracias por el premio, me hace especial ilusión. Aparte de escritor me siento director y estoy enormemente agradecido: me alegro de ganarlo y espero que no sea el último", ha trasladado.

Tras el emotivo momento de los premiados, la webserie 'Chicos' ha tomado el protagonismo y se ha procedido a proyectar la primera temporada completa con la presencia de la directora Marta Vazgo, quien ha deseado que "os guste la proyección, hemos luchado para que Chicos esté en Fical".

Los capítulos, que cuentan con una duración de un minuto, relatan la historia de Macarena, Carlota y Eva, tres chicas que comparten piso en la capital madrileña. Estas veinteañeras muestran sus hazañas con los chicos, enfrentándose al amor desde tres puntos de vista opuestos, en una sociedad, donde las relaciones vienen y van.

La actriz y directora almeriense Marta Vazgo es la creadora de 'Chicos', una serie de Instagram que arrasa desde enero de 2019 en la red social, con más de 700.000 visualizaciones y que ahora se encuentra en el rodaje de la segunda temporada.