Círculo Rojo publica 'Anima Mínima', una obra minimalista de Jesús Mª Quílez Bielsa

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'Anima Minina', obra minimalista de Jesús Mª Quílez Bielsa que refleja la importancia de "sentir la vida" y destaca "por su sencillez".

"Me dirijo a todos y a nadie en particular. Es mi apuesta, mi salto mortal contra la nada. Si alguno de estos destellos germina valdrá la pena. Si alguien cruza un saludo conmigo, si siento que alguien siente lo que he sentido, es suficiente", explica el autor.

En un comunicado, el sello de autoedición traslada que Quílez Biesa confiesa que pretende "conseguir que las palabras suenen a nuevo a sus lectores".

"Se trata de una obra minimalista. Las verdades de la vida son muy pocas y muy sencillas. Lo fundamental está en saber hacer sentirlas. En la obra os ofrezco un recorrido por mi intento de lavar las palabras, por mi pasión por la naturaleza, por lo que he vivido, soñado y perdido y por el asombro de la muerte que nunca podremos asumir. No pretendo guiar a nadie pero sería feliz con solo acompañarte", comenta el propio autor.

'Anima Minima' plantea que las verdades de la vida son "muy pocas y muy sencillas", y que lo "fundamental está en saber hacer sentirlas". "En eso he estado empeñado esta media vida. Es mi apuesta, mi salto mortal contra la nada. Si alguno de estos destellos germina valdrá la pena. Si alguien cruza un saludo conmigo, si siento que alguien siente lo que he sentido, es suficiente", remarca.

La obra ofrece un recorrido por el intento del autor "de lavar las palabras, por su pasión por la naturaleza, por lo que ha vivido, soñado y perdido y por el asombro de la muerte que nunca podremos asumir", señala. "No pretendo guiar a nadie, pero sería feliz con solo acompañarle", concluye.

Jesús Mª Quílez Bielsa (Madrid 1963) es profesor de enseñanza secundaria. Pertenece a la junta directiva de la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Madrid. Se ha licenciado en Filología Clásica y Filología Inglesa en la Universidad Complutense de Madrid.

Imparte clases de latín y griego en bachillerato y ha montado diversas comedias clásicas con sus alumnos. Con el grupo Turkana obtuvo el segundo premio IRENE el año 2006 por el fomento de la convivencia.

En 2013 recibió el premio al mejor documental educativo en el I Festival Internacional de Cine de la No Violencia Activa, FICNOVA por la obra Lisístrata, la Deshace-ejércitos.