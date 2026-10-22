El comité de huelga de Surbus intensifica sus protestas en Almería tras el rechazo de la empresa a su última propuesta

Un autobús de la Línea 2 de Surbus opera en los servicios mínimos marcados por la huelga. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la empresa Surbus, que presta el servicio de transporte urbano en Almería, van a intensificar sus protestas tras tres días del inicio desde el inicio de la huelga general después de que la compañía haya rechazado la última propuesta que se le ha trasladado para tratar de resolver el conflicto laboral.

En un comunicado, el comité de empresa y de huelga ha trasladado las nuevas movilizaciones acordadas hasta el próximo 30 de octubre "para continuar defendiendo las reivindicaciones de la plantilla", con varias concentraciones y una manifestación señalada para el día 28 en la Rambla Federico García Lorca.

Los representantes de los trabajadores han insistido en que la huelga, por la que se mantienen unos servicios mínimos del 50 por ciento del transporte urbano --salvo en algunas líneas que se cubren al cien por cien-- busca la mejora de los horarios, la cobertura de las líneas del servicio y los salarios de los empleados.

"Desde el comité consideramos que estas cuestiones siguen sin recibir una respuesta satisfactoria y que, ante la falta de avances en las negociaciones, resulta necesario mantener las movilizaciones para reclamar soluciones que permitan mejorar tanto las condiciones laborales de la plantilla como la prestación del servicio público de transporte", han añadido.

Así, además de las reuniones diarias que cada tarde se convocan junto a las cocheras de Alsa, el calendario de movilizaciones prevé una concentración en la calle Gregorio Marañón esquina con la Rambla Federico García Lorca, junto a la Salle, los días 23 y 29 de 9,30 a 11,00 horas.

De igual modo, el comité ha concretado también concentraciones de 8,00 a 10,00 horas en la explanada de la Universidad de Almería los días 26 y 30 de octubre,, así como una concentración más frente a la Plaza de la Constitución, ante el Ayuntamiento de Almería, el día 27 de octubre de 9,00 a 11,00 horas. La manifestación desde el Anfiteatro de la Rambla hasta la Plaza de las Velas será el día 28 en horario de mañana.

NEGOCIAR UN NUEVO CONVENIO

En su última propuesta, rechazada durante la pasada madrugada, el comité de empresa planteaba a la compañía como condiciones para desconvocar la huelga la negociación de un nuevo convenio y la firma de un preacuerdo de mejoras en el que se incluyera una paga extra del mes de septiembre.

En este sentido, el comité aceptaba las mejoras planteadas por la compañía, que pasaban por reforzar en seis líneas, en concreto la L7, entre Piedras Redondas y Acebo; la L11 Zapillo-Universidad-Nueva Andalucía; la L12 Nueva Andalucía-Universidad-Zapillo, la L15 Circular Levante, la L18 Torrecárdenas-Costacabana y la L20 entre el Centro y Hospital de El Toyo.

Asimismo, con base en su propuesta inicial, también se aceptaba un 3,5 por ciento de subida de atrasos desde el 1 de enero de 2026 y una mejora en los contratos que permitan convertir antes de fin de año diez contratos de conductores a tiempo parcial en indefinidos así como a seis fijos discontinuos en indefinidos a tiempo parcial.

De forma adicional, se planteaba la disponibilidad de aseos para los conductores en la zona de Retamar y en la parada de Celia Viñas.