Condenado a cinco años por abusar de su nieta cuando pasaba la noche en su casa

Actualizado 17/02/2018 10:41:54 CET

ALMERÍA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a cinco años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su nieta de cinco años cuando se quedó a dormir en su casa.

El Alto Tribunal resuelve que no ha lugar a la admisión del recurso de casación que interpuso la defensa del procesado y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Almería que le consideró autor de un delito de abusos sexuales agravados.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el procesado cometió los abusos una noche que la menor pernoctó en su casa aunque dada la falta de conciencia sobre la trascendencia de hechos, la niña no ha precisado tratamiento psicológico.

El Supremo rechaza las alegaciones del procesado, que califica de "claramente exculpatorias" y subraya las contradicciones en las incurrió frente a la declaración "coherente, constante y plenamente creíble" de su nieta.

Señala que no procede aplicar en este caso el principio de "in dubio pro reo" ya que, al margen del testimonio de la víctima, la madre explicó que cuando fue a recoger a sus hijos tras pasar un tiempo con el abuelo "la niña le dijo espontáneamente que no le dejase más con él y le detalló lo ocurrido".

En ese mismo momento, la progenitora, al ver a una patrulla de la Policía Local, contó lo sucedido a los agentes "diciendo que no sabía que hacer" y ellos llevaron a la familia al hospital, donde se activó el protocolo.

El Supremo alude, asimismo, al informe psicológico aportado en la causa que, si bien recoge que se trató "probablemente de un hecho puntual", remarca que en el relato de la menor no "hay indicios de que haya sido aleccionada ni de que sea fruto de su imaginación".

La Audiencia Provincial condenó al procesado, al margen de la pena privativa de libertad, al pago de 6.000 euros de indemnización por los daños morales ocasionados y le impuso alejamiento durante seis años, así como la obligación de participar en programas de educación sexual.