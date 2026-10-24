Condenado a nueve años y medio de cárcel por maltratar e intentar matar a su mujer con un rodillo de cocina en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a nueve años y medio de prisión a un hombre que trató de matar a su esposa, sobre la que mantenía un estricto control, al golpearla fuertemente con un rodillo de cocina en la cabeza cuando ella trataba de entrar en el baño tras haber mantenido una discusión.

El fallo, consultado por Europa Press, impone al hombre siete años y seis meses de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa con las agravantes de género y parentesco, y dos años más por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género.

El tribunal, que tuvo en cuenta a la hora de determinas las penas la atenuante de reparación de daño dado que el acusado indemnizó a la mujer antes del juicio, también condena al acusado a 16 años de alejamiento sobre la mujer, ocho años de libertad vigilada y a completar las indemnizaciones abonadas hasta los 33.000 euros por daños físicos y morales.

La sentencia apunta los hechos que tuvieron lugar el 9 de diciembre de 2024, cuando el acusado llegó de trabajar a su vivienda donde inició una discusión con su mujer, a la que exigía que le entragara todo el dinero que había cobrado por su trabajo. Acto seguido, la echó a la calle.

Cuando la víctima volvió y se disponía a entrar en el baño sin hacer caso de su marido, este la golpeó en la cabeza con un rodillo que había cogido de la cocina con la intención de matarla, lo que hizo que la mujer comenzara a pedir auxilio.

El acusado no pudo conseguir su objetivo porque la hija mayor de la pareja, de 14 años por entonces, salió de la habitación y se interpuso para evitar un segundo golpe sobre su madre, quien ya "ensangrentada" pudo salir corriendo a la calle y pedir ayuda.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico por el que tuvo que ser intervenida y del que tardó un mes en curar. Asimismo, el han quedado secuelas del ataque por el que, antes del juicio, el acusado le pagó una indemnización de 13.000 euros.

"MACHISMO Y DISCRIMINACIÓN"

El tribunal de la Sección Tercera determina que el sometió a su esposa a "un clima cotidiano de dominación y poder" con "continuas amenazas, insultos y agresiones" y un estricto control de su vida económica, laboral, social y familiar "subyaciendo en su conducta siempre el machismo y la discriminación de la víctima por su género, por ser mujer".

Al respecto, la sentencia da por demostrado que el hombre "no la dejaba salir sola a la calle" y controlaba "todo lo que hacía", de manera que ella se veía obligada a pedir permiso "para cualquier cosa".

Asimismo, desde que la familia se asentó en España en mayo de 2023, el acusado solo dejaba a la mujer salir a la calle para trabajar, "controlando sus horarios, y exigiéndole que le entregara todo el dinero que ganaba".

El acusado tenía incluso una habitación cerrada con los documentos de la familia, ropa y dinero en la que "solo entraba él". Allí mismo, incluso, guardaba bajo llave la televisión cada vez que salía de la casa.

La sentencia también apunta los insultos y desprecios que la víctima recibía por parte de su pareja, a quien cuestionaba incluso que sus hijos le fueran legítimos. También constan amenazas de muerte, golpes y tirones de pelo.

El tribunal atendió el testimonio "persistente" y "coherente" de la víctima sobre las agresiones sufridas, el cual se vio corroborado por el testimonio de su hija --avaló incluso las amenazas sufridas con cuchillo-- así como por los informes forenses y la versión dada por la Guardia Civil sobre su actuación.

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.