Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto cinco años de prisión para el piloto de una patera que estuvo "varias horas" a la deriva debido al estado deficitario de la embarcación, que presentaba un flotador pinchado, por lo que los 21 ocupantes de la misma tuvieron que rotar para inflarlo y evitar un naufragio en alta mar.

El tribunal condena al acusado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros después de que fuera identificado como el patrón de la patera no solo por los testigos protegidos, que lo reconocieron como la persona que pilotaba y manejaba la brújula, sino también en el vídeo que se grabó abordo.

El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, expone el riesgo al que se expuso a los inmigrantes al desinflarse los flotadores y entrar agua en la embarcación. "Si no hubo lesiones graves ni fallecimientos fue por la providencial intervención de los equipos de Salvamento Marítimo", reconoce la sala de la Sección Segunda. La patera, ocupada por 22 personas con el acusado, salió sobre las 3,30 horas de la madrugada del 7 de diciembre del pasado año desde la costa de Argelia rumbo a España pese a que no reunía las condiciones para este tipo de travesía ni estaba equipada para atender algún tipo de emergencia.

Los ocupantes de la embarcación carecían de chalecos salvavidas, balsas o aros con los que protegerse en caso de caer al mar así como tampoco con medios para el achique de agua pese al estado "deficitario" de la patera.

La nave, a la que entraba agua, presentaba un pinchazo en el flotador de la misma, lo que obligó a los integrantes de la embarcación a "rotarse para ir inflando el flotador en varias ocasiones".

El riesgo para la vida de los inmigrantes se vio agravado por tener que viajar junto a bidones de combustible "deteriorados" y de los que "se derramaba la gasolina", lo que generó un alto riesgo de quemaduras a los ocupantes.

La patera, que iba provista con un motor de 40 caballos, quedó a la deriva "durante horas" antes de que fueran rescatados por los servicios de emergencias sobre las 14,40 horas del día siguiente a "una gran distancia de la costa" y "sin ningún tipo de comida o bebida". Contra la sentencia cabe recurso ante el TSJA.