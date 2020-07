El consejero de Salud afirma que el cierre de Cruz Roja en Almería obedece a la "optimización de los recursos públicos"

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha indicado este jueves que el cierre del Hospital de la Cruz Roja con la finalización del convenio a finales de este año responde a la "optimización de los recursos públicos" dado que tanto los profesionales como los espacios de atención sanitaria serán transferidos al Hospital Universitario Torrecárdenas ante la libre disposición de espacios con la puesta en marcha del Materno-Infantil y el edificio central, con lo que "no va a suponer ningún recorte de personal ni de condiciones sanitarias".

Así se ha expresado el consejero en una respuesta oral en el Parlamento tras la pregunta efectuada por la diputada autonómica socialista Noemí Cruz, quien ha acusado al titular andaluz de Salud de ser un "peligro" para la región ante el futuro cierre de este espacio "en plena pandemia" mientras se "desvía a manos llenas dinero público a la sanidad privada" y se extraen de las arcas públicas "13 millones de euros para propaganda y autobombo".

Aguirre ha recordado que el centro, que en los últimos años ha acogido a pacientes de salud mental y paliativos, especialmente, se sustenta a través de un acuerdo entre el SAS y Cruz Roja, que cede gratuitamente este inmueble. "Ahora piden un alquiler anual", ha detallado el consejero tras las últimas negociaciones para continuar con un centro sanitario que está "muy deteriorado" y "precisa de grandes reformas" que conllevan un "coste elevado".

Asimismo, ha incidido en que los quirófanos "dejaron de usarse por obsoletos en primera y cuarta planta" toda vez que las instalaciones "no cumplen con la ley de prevención". Frente a esto, Aguirre ha detallado que con la remodelación de Torrecárdenas ahora hay "camas" disponibles, por lo que el traslado de las dependencias supone "optimizar" recursos.

"Ahora me están atacando porque estoy optimizando los recursos públicos ante un convenio por el que tenía para pagar un alquiler", ha dicho el consejero, quien ha acusado a la bancada socialista de tener "un cacao mental muy grande" en sus críticas. "No empiecen a dar bandazos. Aquí no hay recorte, aquí hay calidad para los almerienses en el magnífico Hospital de Torrecárdenas", ha espetado.

Por su parte, Cruz ha incidido en el "gran rechazo" entre profesionales sanitarios y la sociedad almeriense que ha despertado el anuncio del cierre, lo que conllevó una movilización a las puertas del centro el pasado lunes. "¿Por qué no hay dinero para el Hospital de Cruz Roja y sí para ampliar altos cargos y meter dos consejeros más en su Gobierno?", se ha cuestionado la parlamentaria.

La dirigente socialista ha criticado un cierto cambio de rumbo en las peticiones de los miembros del PP y ha recordado que la actual consejera de Agricultura, Carmen Crespo, pedía en 2018 "invertir más en este hospital".

"Ahora que forma parte del Gobierno no reclama inversiones, ahora que es su Gobierno el que quiere cerrar el hospital su silencio es absoluto y cómplice. Un silencio que es muy leal con Moreno Bonilla pero muy desleal con todos y cada uno de los almerienses", ha opinado Cruz, quien ha afirmado que desde Almería no se va a "permitir que nos desvalijen la sanidad pública".

En esta línea, ha aprovechado para critica la gestión de la Junta en materia sanitaria durante la pandemia del covid-19, con "centros de salud cerrados a cal y canto", falta de contrataciones de sanitarios y rastreadores, la ausencia de mascarillas "gratis a la población" y siendo "la comunidad autónoma donde menos test se han hecho", según ha observado.