Cospedal: "No podemos abrir heridas que nos separen porque el día 21 tenemos que estar todos juntos"

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La aspirante a la presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha apelado este lunes a la unidad del PP durante el proceso para la elección del líder de la formación de cara a la concurrencia del partido a los siguientes procesos electorales, porque lo que ha incidido en que no se puede "abrir heridas y grietas que luego nos separan", por lo que tras el Congreso Nacional del PP "tenemos que estar todos juntos".

Durante su intervención en un acto en Almería, la ex secretaria del PP ha asegurado que su candidatura es "de todos". "Somos compañeros de partido", ha insistido Cospedal, quien ha invitado al resto de aspirantes a "cuidar" las relaciones personales y a recordar que en seno de la formación popular hay "gente muy válida", de forma que entre todos se suma "experiencia" y "talento". "Lo voy a aprovechar todo y para eso cuento con vuestra ayuda", ha dicho ante la militancia.

"Cuanto más unido esté nuestro partido, más confianza tengamos en nuestros principios, cuanto más orgullosos estemos en nuestros valores, cuanta más moral de victoria con principios e ideología tengamos, más seremos capaces de ganar las elecciones, de eso estamos convencidos los que llevamos tantos años defendiendo este partido", ha recalcado la candidata.

Así, aunque ha insistido en que aunque es "sano y bueno" enfrentar este proceso de "democracia interna" a pesar de contar "con siete candidaturas", es preciso tener un "partido unido" una vez finalice el Congreso Nacional del PP, para que "como un solo hombre, como una sola mujer, salir dispuestos a comernos el mundo y a ganar las elecciones autonómicas, locales y generales".

Para Cospedal, solo desde un partido "fuerte" y "con confianza en sí mismo" se puede "ganar" unas elecciones, sentido en el que ha contrapuesto su formación a la del PSOE tras asegurar que un partido "dividido o sin principios" que "solo tenga el objetivo de ganar a costa de lo que sea" al final "se deshace como un azucarillo". "No somos Pedro Sánchez ni somos del PSOE, y no queremos gobernar a costa de todo, sino para aplicar aquello en lo que creemos", ha apostillado.

La candidata, quien ha sido recibida a su llegada por el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, así como por el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, y el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha recalcado la necesidad de combinar a "jóvenes" y a "gente con mucha experiencia" que conozca el funcionamiento del partido.

"Hemos tenido que gobernar en minoría y hemos tragado carros y carretas con Cs para sacar acuerdos, y hay cosas que están dentro del ADN de este partido que no hemos podido aplicar como queríamos", ha dicho Cospedal, quien ha recalcado nuevamente que la renovación del PP no puede pasar por ser un "facsímil" o una "mala copia" de Cs, ya que la formación naranja a su vez sí es "una mala copia del PP".

"PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL"

Con ello, ha apelado a la necesidad de encarnar la recuperación de los valores del centro derecha español como la defensa de las familias, que es "una de las esencias del PP", la defensa del castellano o la "libertad religiosa de todo el mundo, pero también la libertad de los cristianos que somos mayoría en este país", así como la representación del "patriotismo constitucional".

En esta línea, ha defendido que el PP es el "único partido con una idea clara de España" ya que otros líderes socialistas, entre los que ha citado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "se envuelven en la bandera de España" pero "se callan" cuando "el secretario general de su partido dice eso de nación de naciones o plurinacionalidad", según ha dicho Cospedal antes de mostrarse de acuerdo con un espontáneo que ha irrumpido en su discurso al grito de "ese es un traidor".

Cospedal ha vuelto a afear que Sánchez se hiciera con la Presidencia del Gobierno a través de una moción de censura apoyado por los independentistas y Bildu, al tiempo que ha asegurado que "si ETA no ha acabado con la unidad de España, no vamos a consentir que Puigdemont o Torra terminen con España" o se permita el "acercamiento de presos" por haber obtenido el apoyo de PNV y Bildu para presidir el Gobierno.

"El presidente Torra arremete contra mí porque dije que si los ataques de ETA no acabaron con la nación española, tampoco lo conseguirán él y Puigdemont. Hoy me reafirmo en mis palabras: si el terrorismo no rompió España, el separatismo tampoco lo logrará", ha dicho.

Así, la ex secretaria se ha mostrado convencida de liderar un proyecto con el que el PP podrá "reconstruir" el partido desde sus "fortalezas" y poder recuperar las creencias que se han "dejado de lado" por haber tenido que "gobernar en minoría", lo que ha supuesto una "tarea muy dura".

"HEMOS ECHADO A TODOS LOS CORRUPTOS"

Cospedal ha defendido además la "legitimidad" que tienen los miembros de su partido que se han "enfrentado a la corrupción" para decir que en el PP han "echado a todos los corruptos", especialmente aquellos que han interpuesto querellas y "las hemos ganado" ante antiguos militantes de su formación, entre los que ha apuntado directamente al ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.

"No tenemos derecho a que unos cuantos chorizos nos insulten y nos ofendan a todos", ha manifestado Cospedal, quien ha señalado que "cuando hay que salir a dar la cara por el partido, hay que salir" y si "a una le perjudica, pues se aguanta", porque es preciso "defender la honorabilidad de las siglas" de la formación.

Con esto, ha reivindicado el apoyo de la militancia para hacer un partido para "seguir el día 21 más fuertes, unidos y más ganadores que nunca".