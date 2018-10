Cospedal (PP): "España no puede pagar favores a aquellos que han hecho presidente a Pedro Sánchez"

Publicado 25/06/2018 18:55:54 CET

ALMERÍA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ex secretaria general del PP y candidata a la presidencia de su partido, María Dolores de Cospedal, ha manifestado este lunes que "España no puede pagar favores a aquellos que han hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez", en relación a su encuentro con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, en el que han pactado crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco.

En declaraciones a los medios ante de participar en un acto con militantes de su partido en Almería, Cospedal ha asegurado que los españoles tienen "derecho a que se respete la dignidad de las víctimas del terrorismo" así como su "memoria", por lo que ha reclamado "justicia" para ellas.

"No se puede pagar, no por matar o dejar de matar, por que se haga de presidente a una persona que no ha ganado las elecciones", ha recalcado Cospedal, quien al inicio de su intervención ante una abarrotada sala ha recordado que Sánchez es el primer presidente que carece del respaldo de las urnas, pero sí con el de los independentistas y de Bildu.