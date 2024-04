Dagmara Sulek Robles muestra que los sueños se pueden hacer realidad si encuentras la fuerza interior en 'Mucho más'

ALMERÍA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dagmara Sulek Robles invita al lector a pensar que los sueños se pueden hacer realidad si encuentras la fuerza interior en su obra, 'Mucho más'.

Dagmara Sulek Robles comenzó a escribir de pequeña. Siempre fue la primera en apuntarse si había algo que redactar en el colegio y pasaba las horas leyendo e inventando historias. Así surgió 'Mucho más', que aterriza en el mercado editorial de la mano de Círculo Rojo.

Lo que más destacaa la autora de su libro es que "no quería crear una historia de romance en la que la relación de los protagonistas tiene muchos problemas y donde todo es tóxico".

"Al ser mi primer libro, quería expresar en él un reflejo de mi manera de querer a los demás. No quería que mi primer libro mostrase otros valores que no fuesen los míos, por lo que quise crear una historia en la que las personas son capaces de quererse de verdad y con mucha fuerza. Y no digo que no pueda haber problemas en las relaciones, porque para nada creo que eso sea verdad", traslada.

Añade que a lo que se refiere es a que "no quería centrarme en los problemas de pareja, sino en sacar adelante los problemas que uno mismo tiene para poder querer bien a los demás".

"Para mí, lo más importante es el amor en todas sus formas: propio, romántico, familiar o de amistad y, para conservarlos, hay que cuidar de todos y cada uno de ellos", explica la autora. Un libro orientado a todos los que no dudan en confiar en las personas, pero se llenan de incertidumbres a la hora de hablar de sus capacidades. Es difícil porque conlleva una lucha interna importante pero no es imposible", indica.

Dagmara Sulek Robles fue su propia inspiración a la hora de perderse entre las líneas. Un día se dio cuenta de que no podía pasarse toda la vida lamentándose por aquello que no fue capaz de hacer, sino que debía sacar toda su fuerza interior para luchar por los proyectos que siempre había querido hacer realidad y materializar.

Así, el lector va a encontrar "una historia cruda pero que, a su vez, muestra que sí que existe una salida".

"Aunque los personajes no los escribí inspirándome en mí ni mucho menos, sí que considero que hay una gran parte de mí en el libro. Quise crear unos personajes con temores similares a los míos para demostrarme que sí que es posible dejar todo eso atrás. Quería construir personajes que superasen aquello que yo no era capaz de superar. Por eso, creo que los lectores van a encontrarse una historia motivadora y que te llena de esperanza en un momento de oscuridad", asegura.

La protagonista, Charlotte, no las tiene todas consigo. La vida se ha encargado de ponerle siempre un reto tras otro. O al menos ha sido así hasta que conoce a Owen. Él se encarga de devolverle la esperanza que los demás habían conseguido arrebatarle.

Una traición familiar. Un pasado que olvidar. Un amor a primera vista. Una huida desesperada. Algo tan simple como un golpe de mala suerte y, de repente, todo está perdido. Ella está perdida. Atrapada. Secuestrada. Y no es responsabilidad suya salir sana y salva de esta.

A Dagmara Sulek Robles (Madrid, 2002) la pasión por la escritura le viene desde pequeña, ya que usaba el papel y el lápiz como una manera de expresarse y de ser ella misma.

La música es una parte fundamental de su proceso creativo debido a sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional Teresa Berganza.

Con diez años ganó un concurso literario en el colegio, lo que le motivó a seguir escribiendo año tras año.

Mucho más es la primera novela que publica, nacida de la necesidad de crear a un personaje que le ayude a liberarse de sus propios monstruos.