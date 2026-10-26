El Desierto de Tabernas (Almería) se suma a los 32 lugares distinguidos como 'Lugar Mágico de España 2026'

Archivo - Desierto de Tabernas, en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Desierto de Tabernas, en Almería, ha conseguido situarse como uno de los 32 espacios distinguidos como 'Lugar Mágico de España 2026', un galardón concedido por la iniciativa Pueblos Mágicos de España en el marco del VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos que ha reunido durante este fin de semana a más de 350 participantes en Padrón (A Coruña).

El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha recogido esta distinción con la que se refuerza "la estrategia municipal de promoción turística" y reconoce la singularidad natural del desierto y su estrecha vinculación con la historia del cine, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El Desierto de Tabernas forma parte ya de los 14 nuevos enclaves incorporados a Lugares Mágicos de España, una iniciativa del Ecosistema Mágico de España que amplía su red de 18 a 32 espacios reconocidos.

La nueva selección reúne enclaves de especial relevancia como el Teatro Romano de Mérida, el Palacio Episcopal de Astorga, la Catedral de la Asunción de Jaén, el cabo Finisterre, el Valle Salado de Añana y el conjunto formado por el Museo de la Evolución Humana y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, entre otros.

La incorporación del Desierto de Tabernas a esta red "supone un nuevo paso en el trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento tabernense para reforzar la proyección turística del municipio", según ha apuntado el Consistorio. Tabernas se integró en Pueblos Mágicos de España en 2026.

En este marco, el Ayuntamiento de Tabernas mantuvo una jornada de trabajo con técnicos del Ecosistema Mágico de España para mostrarles sobre el terreno los principales atractivos del municipio, desde el paisaje del desierto hasta el patrimonio histórico de Tabernas. Esta labor ha permitido avanzar en la promoción de un destino que combina naturaleza, cultura, historia y cine.

Díaz ha destacado que el nuevo nombramiento responde a la apuesta municipal por "dar visibilidad a los recursos del municipio y situarlos en los circuitos nacionales de promoción turística".

"Cuando nos incorporamos a Pueblos Mágicos de España teníamos claro que queríamos seguir trabajando para que Tabernas y nuestro desierto tuvieran una mayor proyección. Este reconocimiento es un paso más en ese camino y nos sitúa junto a enclaves de gran relevancia de toda España", ha señalado.

El Desierto de Tabernas destaca por sus cárcavas y relieves áridos, que conforman un paisaje de gran interés geológico y natural. Su singularidad se une a una trayectoria cinematográfica que ha proyectado la imagen de la provincia internacionalmente desde la década de los años 50 hasta la actualidad, con más de 400 películas y producciones audiovisuales.