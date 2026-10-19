Detenido en Almería el segundo implicado en el crimen del hombre tiroteado en Pescadería como presunto autor

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre ocurrida en el barrio de Pescadería (Almería). A 16 de octubre de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Europa Press - Europa Press

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al segundo implicado en el homicidio de un hombre tiroteado el pasado viernes 16 de octubre en el barrio almeriense de Pescadería como presunto autor material del crimen.

Según han informado fuentes policiales, la detención se produjo este domingo "sin incidencias" tras el arresto el mismo viernes del primer implicado en el suceso. La previsión es que los dos detenidos pasen a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

Las primeras pesquisas apuntan a que la muerte se produjo por el impacto de la bala de un arma de fuego en el cuello de la víctima y estaría relacionada con el tráfico de drogas en la zona.

Se da la circunstancia de que 48 horas antes, el miércoles 14 de octubre, se produjo el asesinato a tiros de un trabajador del servicio municipal de limpieza. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando salía de su puesto de trabajo en el polígono industrial Sector 20 de la capital.