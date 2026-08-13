Duquende y Juan de Juan encabezan el Festival Flamenco de Almería que llega al Maestro Padilla el 12 de septiembre

Presentación del Festival Flamenco de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Duquende y el bailaor Juan de Juan encabezarán el próximo 12 de septiembre en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería un Festival Flamenco que reunirá a una amplia representación de artistas locales y provinciales y que estará dedicado a la igualdad, el respeto y la dignidad del pueblo gitano, a beneficio de la Asociación Hermandad Gitana de Almería.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la cita, bajo el lema 'Porque la igualdad, el respeto y la dignidad siguen siendo nuestra mejor causa', combinará el flamenco con un mensaje de compromiso social y convivencia y estará coordinada por la Hermandad Gitana de Almería, en el marco del arranque de la programación de otoño del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

El concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha asegurado que para el Área de Cultura "es una obligación, un deber y, sobre todo, es un placer difundir el arte más genuino de nuestra tierra, como es el Flamenco".

Asimismo, ha señalado que en esta actividad confluyen el apoyo al talento local y provincial y el mensaje de concienciación por "la Igualdad, la Convivencia, la Dignidad y el Respeto al pueblo gitano" que quiere trasladar la Hermandad Gitana de Almería.

Cruz ha presentado el festival acompañado por el guitarrista José del Tomate, el cantaor Cristo Heredia, Antonio Torres 'Lolo del Tomate' y Tomás Santiago 'Chules', presidente de la Hermandad Gitana en Almería.

El edil ha destacado que "el arte, la cultura y la música hacen que los mensajes de concienciación lleguen mucho más lejos" y ha apuntado que el festival brindará "una gran oportunidad para disfrutar de una quincena de artistas de primer nivel".

Por su parte, José del Tomate ha asegurado sentirse "muy ilusionado de formar parte de una iniciativa así en la que hay tantos artistas y que se quiere mandar un mensaje tan bonito". "Para mi como almeriense es un placer estar apoyando este festival", ha añadido.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la web de venta de entradas de Almería Cultura por un precio de 15 euros.

DETALLES DEL CARTEL

El cartel contará con José del Tomate, junto al cante de su hermana, Mari Ángeles Fernández, y de Kiki Cortiñas, así como con Moisés Fernández y Edu García, Antonio el Genial y Cristo Heredia, a quienes Cruz ha definido como "un trío de voces que son ya marca Almería". Las guitarras de acompañamiento correrán a cargo de José Bellido, David Santiago y Edu Aguilera, mientras que Jony Cortés estará a la percusión.

Sobre José del Tomate, Cruz ha señalado que, "más allá de ser hijo de Tomatito, es ya una indiscutible figura dentro y fuera de nuestras fronteras, con un presente arrollador y un futuro brillante".

También participará el pianista almeriense José Carlos Hanza Fernández, "flamante finalista del segundo Circuito Andaluz de Jóvenes Flamencos" celebrado como colofón al festival flamenco del pasado mes de julio. Este reconocimiento se suma a sus triunfos en el Festival del Cante de las Minas de La Unión en 2025 y en 'Tierra de Talento', de Canal Sur, en 2020.

El cartel se completa con Duquende, que fue durante 20 años cantaor del grupo de Paco de Lucía, mientras que Juan de Juan ha actuado en escenarios de todo el mundo y vuelve a participar en una cita flamenca en Almería.