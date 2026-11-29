ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

ALMERÍA, 29 (EUROPA PRESS)

Con el 91,14% escrutado, el PP gana las elecciones generales en la provincia de Almería en votos pero consigue dos escaños en el Congreso de los Diputados, los mismos que logra PSOE y Vox.

Así, los populares logran un 39,10% de los votos. Esta cifra supone 1,84 menos y un escaño menos que los obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando también fue el partido más votado en la provincia con un 40,94% de apoyo.

Por su parte, el PSOE se mantiene como segunda fuerza con dos escaños con un apoyo del 27,46% y los dos mismos parlamentarios que obtuvo por Almería hace tres años y medio. Entonces alcanzó el 29,03% de los votos.

Vox continúa en el tercer puesto pero con el 26,08 % de los votos consigue dos diputados --4,80 puntos más-- cuando en las pasadas elecciones generales solo tuvo uno. En 2023 logró un 21,28% de apoyo en las urnas.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 2,12% de apoyo, insuficiente para lograr diputado en el Congreso por Almería.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Almería Frente Amplio y Podemos, que logran el 1,35 y el 0,19 % de los votos, respectivamente. En julio de 2023 tampoco lograron escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar con el 6,63% de los sufragios.

La participación en las urnas alcanza el 77,84% en Almería, lo que sitúa la abstención en el 22,15 %.