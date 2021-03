Enciso niega "prebendas" económicas y cree que era presidente de Elsur "como pieza decorativa"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso ha asegurado ante el tribunal del macrojuicio de Poniente que "en su cabeza" no cabe que hubiese "sobrefacturación" de las subcontratas a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) tal y como sostiene la Fiscalía Anticorrupción y ha negado que recibiese "prebendas" de la presunta trama vinculada a Abengoa para facilitar que se detrayeran de las arcas municipales hasta 71,5 millones de euros entre 2002 y 2009.

"Una cosa que me enseñaron siempre es que lo que no sea tuyo, no lo cojas", ha dicho Enciso, quien ha afirmado que su patrimonio proviene de que, por un lado, "afortunadamente" le fueron "bien las cosas como empresario", de "herencias" recibidas tanto por él como por su esposa, y también "de la gran suerte" de que le tocasen "cuatro listas de lotería".

Con respecto a la "sobrefacturación", ha cuestionado el uso que hacen las acusaciones de término y le ha atribuido "mucha intencionalidad". "No cabe en cabeza humana que hubiera un precio pactado entre dos partes y que Elsur pagara más de lo que recibía cuando el ayuntamiento tenía un área de Obras Públicas con personas que eran soldados, que no permitían a Elsur que faltara ni una mata pequeña en un parque y había un control tan exhaustivo", ha trasladado para remachar: "Nadie da un duro a cuatro pesetas".

El exalcalde ejidense, quien ha declarado en vista oral once años y cuatro meses después de que fuera detenido en una operación que supuso, asimismo, la intervención del Ayuntamiento de El Ejido, ha optado por responder únicamente a las preguntas de su defensa y su interrogatorio no ha durado más que 46 minutos ya que no ni Fiscalía Anticorrupción ni Abogacía del Estado han podido indagar respecto a los delitos de los que se le acusa y por los que se enfrenta a penas que suman 40 años de cárcel y multas que ascienden 23,2 millones de euros.

Enciso, de traje con corbata en azul celeste frente a la vestimenta más informal con la que ha asistido a las cinco sesiones anteriores, ha indicado que su papel como presidente del Consejo de Administración de Elsur era "creo, una pieza decorativa" y que actuó en ese papel "consciente" de que el Ayuntamiento tenía el 30 por ciento de la sociedad frente al 70 por ciento que pertencía al socio privado.

"Era una persona que sabe cuáles son sus funciones; dar la bienvenida y pasar la palabra al gerente para la dación de cuentas, y luego, a final de año, aprobar las cuentas anuales que venían ratificadas por una auditoria", ha señalado.

