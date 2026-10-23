La eurodiputada Carmen Crespo encabezará la lista del PP al Congreso por Almería

Archivo - La candidata del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo. - PP - Archivo

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coordinadora de Agricultura y Política Rural del PP, Carmen Crespo, va a encabezar la lista al Congreso del PP de Almería para las próximas elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha confirmado el nombre de la 'número 1' de la lista de los 'populares' almerienses, de la que aún quedan por oficializar el resto de nombres que acompañarán a la candidata así como los de quienes concurrirán al Senado.

El PP opta por renovar su 'número uno' al Congreso con respecto a las elecciones generales de 2023, cuando ocupó dicho puesto Maribel Sánchez Torregrosa, seguida de Rafael Hernando y Ana Martínez Labella.

Crespo pasó a formar parte del Parlamento Europeo tras las últimas elecciones europeas celebradas en junio de 2024 tras cesar en sus responsabilidades como consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Ahora, la formación vuelve a apostar por ella para obtener representación en la Cámara Baja.

Moreno ha señalado la elección de Crespo como cabeza de lista por Almería como "garantía de hacer llegar la moderación, estabilidad y escucha de la vía andaluza a todos los rincones de España".

El nombre ha sido confirmado por la dirección regional del PP se ha conocido apenas una hora después de que el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se remitiera a la reunión del Comité Electoral de su partido para desvelar la candidatura.

"Son puestos importantes que requieren su deliberación, requieren su tiempo, y además hacer las cosas bien. Y a nosotros nos gusta hacer las cosas bien", ha dicho Fernández-Pacheco tras ser interpelado sobre una posible lista ya definida de nombres sobre la que, según ha recalcado, deberá deliberar y aprobar el comité electoral.