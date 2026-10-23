Fernández-Pacheco confirma que el PP presentará para el 29N una "candidatura completa" al Senado por Almería

1128067.1.260.149.20261023191529 El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha confirmado este viernes que la formación va a presentar una "candidatura completa" al Senado por esta circunscripción, por lo que no forma parte de las provincias sobre las que se contemplaría la posibilidad de no elevar una lista para facilitar el voto a Vox.

"Yo entiendo que ante el pacto que Pedro Sánchez ha asumido con partidos de la izquierda para concurrir al Senado, lo responsable por parte del Partido Popular es hacer lo propio", ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir a una gala de premios del sector pesquero.

Así, ha reconocido que la dirección nacional del PP analiza el modo de "garantizar una mayoría suficiente para acabar" con este gobierno liderado por el PSOE y conseguir el que "todos los españoles nos merecemos", sentido en el que se plantea la posibilidad de no presentar candidaturas al Senado en algunas provincias.

"El próximo 29 de noviembre los almerienses nos jugamos muchísimo, creo que hay pocas provincias que hayan sufrido tanto el castigo de Pedro Sánchez a lo largo de estos últimos años como la provincia de Almería", ha comentado Fernández-Pacheco, quien ve carencia de "infraestructuras" e "inversión".

Con ello, considera que los próximos comicios constituyen una "oportunidad única" para cambiar de rumbo, para lo que el PP va a "presentar a los mejores", sentido en el que ha alabado la elección de la europarlamentaria 'popular' Carmen Crespo para encabezar la papeleta al Congreso por el PP de Almería.

CRESPO: "HA SIDO UNA SORPRESA"

Por su parte, la recién anunciada candidata ha reiterado su agradecimiento por la confianza que han mostrado los líderes del PP. "Para mí ha sido una sorpresa en la que he dicho inmediatamente que sí", ha asegurado Crespo, convencida de que "necesitamos en estos momentos cambiar muchas cosas en nuestro país".

Así, ha apuntado que el sector primario del país precisa de un "gobierno eficaz, que dé oportunidades para el futuro" y de respuestas ante una "nueva revolución agraria".

"Hay un equipo magnífico que va al Congreso y al Senado por Almería y nosotros vamos a echarnos a la calle para explicarle a la gente que sus intereses están en entredicho y que en estos momentos la situación de crisis que estamos viviendo es también por culpa del gobierno que tenemos", ha asegurado la candidata.