Fernando Martínez (PSOE) afirma que si el PSOE no gana las elecciones "no va a haber memoria" histórica

Publicado 29/03/2019 19:55:07 CET

ALMERÍA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex director general de Memoria Histórica y candidato del PSOE al Senado por Almería, Fernando Martínez, ha asegurado este viernes que si su partido no gana las próximas elecciones generales del 28 de abril "no va a haber memoria" histórica, sentido en el que ha puesto a Andalucía como ejemplo ante las peticiones de partidos como Vox para derogar la ley autonómica.

"No dejemos que se apropien del concepto de España unos cuantos patriotas de hojalata que utilizan la política y el concepto de España para fortalecer sus negocios y sus intereses particulares", ha manifestado Martínez durante su intervención en un acto publico en Almería en el que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Martínez ha asegurado que en España "hay un hueco importante para la memoria, para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo", por lo que le ha agradecido su "sensibilidad" hacia este asunto, especialmente tras la visita de las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado, y se ha comprometido, en nombre de los socialistas, a "seguir con la memoria" para "intentar reparar" y "tratar de sacar los cadáveres de las cunetas, que no es una cuestión de venganza sino de humanidad y de derechos humanos".

En este sentido, ha rechazado a los "provocadores" que acusan a los socialistas de "abrir heridas" cuando "las heridas están abiertas". "Lo que queremos es cerrarlas con el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", ha añadido Martínez, quien cree eso no será posible hasta que no se entregue a las familias los restos de sus desaparecidos y les puedan dar "digna sepultura".

Con esto, el exdirector ha llamado a la "movilización" ciudadana para que en las próximas elecciones "la casilla de Almería, que está en azul, se vuelva roja con el puño y la rosa"; una situación que espera extender hasta el 26 de mayo para que la candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, dirija el Ayuntamiento de la ciudad tras 16 años de gobierno 'popular'.

"Nos vamos a enfrentar a un dilema, si seguimos avanzando o este país va de nuevo a la involución que plantea la triple derecha que nos lleva a vientos y épocas autoritarias e imperiales", ha planteado Martínez, quien ha señalado el PSOE como "garantía" de "progreso, avance, sensatez y rigurosidad para consolidar el Estado de Bienestar y la Igualdad".