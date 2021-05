Fiscalía sostiene su acusación por homicidio en el crimen de Pescadería en Almería: "Sabía a donde disparaba"

ALMERÍA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Almería ha mantenido este viernes su petición de 18 años y medio de prisión para J.M.C. por la muerte de un disparo de un hombre en el barrio de Pescadería de Almería al considerar tras las pruebas practicadas que el acusado "había visto entrar" a la víctima y a su acompañante en la que vivienda en la que se refugiaron tras una pelea y "sabía a donde disparaba" cuando vació el cargador de la pistola que empuñaba sobre la puerta de acceso, de modo que unas de las balas penetró la entrada para dar contra la víctima.

Así lo ha trasladado durante el trámite de conclusiones del juicio con jurado que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, donde ha señalado la continuidad con la que se produjeron los hechos, lo que habría permitido al acusado ver a la víctima y a su tío refugiarse en la vivienda antes de disparar contra la puerta dada la disposición del cadáver y el lugar de la herida.

"Se estaba girando nada más cerrar la puerta, cuadra todo", ha valorado el Ministerio Público ante la trayectoria de la bala que entró por el costado de la víctima y se alojó en el pecho atravesando varios de los órganos a la misma altura del agujero hallado en la puerta metálica de la vivienda de la calle Resaca.

En este sentido, ha recordado que la única pistola que apareció durante los registros fue la del acusado, quien indicó personalmente donde la había ocultado a los agentes que intervinieron. Asimismo, de la prueba practicada deduce que el acusado era un persona que "sabía manejar el arma", por lo que "concentró" los disparos en la puerta a sabiendas de que en el interior había dos personas.

Así, ha solicitado a los miembros del jurado una condena para el acusado por un delito de homicidio consumado y otro en tentativa, además de la tenencia ilícita de armas, puesto que actuó con "una voluntad intencionada y deliberadamente dirigida a tener un resultado" sobre las víctimas al disparar sin que su conducta, tal y como ha sostenido la defensa, pueda considerarse "imprudente".

Del mismo modo, ha descartado el asesinato que defiende la acusación particular al entender que no se dio un "ataque sorpresivo" ya que hubo un enfrentamiento previo en la calle entre la víctima, su acompañante, el acusado y su sobrino, quien quedó herido en el suelo a causa de una reyerta. También ha rechazado que pueda concurrir una atenuante de confesión puesto aunque hubo "cierta colaboración", "tener un Mercedes en la puerta de la casa y no fugarse no es colaborar".

Por su parte, la acusación particular ha incidido en la "intención de asesinar" a la víctima y a su acompañante por parte del acusado, al que ha afeado que manifestara que tenía una pistola solo por "vacilar y chulear" cuando sus actos han acabado con un fallecido. "No le he visto arrepentimiento, le he visto casi osadía", ha dicho ante los miembros del tribunal a los que ha recordado que durante su declaración inicial no llegó a "pedir perdón a la familia".

La defensa por su parte ha sostenido que el acusado disparó sobre la vivienda en la que se refugiaron los perjudicados porque sabía que se trataba de "un punto de drogas" cuya puerta podía soportar la ráfaga. "Cuando salió no había nadie y disparó contra la puerta, supiera o no supiera quien estaba dentro, pero eso no quiere decir que tuviera intención de matarles", ha dicho el abogado del acusado, quien ha expresado sus dudas sobre la intencionalidad del procesado.

Tras esta sesión, los miembros del jurado han sido convocados el próximo lunes para hacerles entrega del objeto de veredicto para que puedan deliberar y pronunciarse al respecto.