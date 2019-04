Fran Perea congrega a seguidores para presentar su obra 'Viaja la palabra' en la Feria del Libro

Publicado 28/04/2019 16:43:18 CET

ALMERÍA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cantante Fran Perea ha presentado y firmado este domingo en la Plaza de la Catedral de Almería su libro 'Viaja la palabra' en el marco de la Feria del Libro, una obra que ha congregado a seguidores de su música, de sus letras y de sus películas.

El Ayuntamiento de la ciudad ha resaltado en una nota de prensa cómo Fran Perea se convirtió en un personaje mediático cuando en su adolescencia participó en la serie 'Los Serrano' y a lo largo de los años ha enriquecido su faceta artística con la música, escritura y dirección.

Así pues, este domingo ha presentado este libro, que forma parte de un proyecto global transmedia que también incluye disco, del que iniciará gira en próximas fechas. La obra literaria se centra en los textos de sus canciones, y alrededor de las mismas expresa reflexiones y anotaciones sobre sus inquietudes vitales y artísticas, un recorrido por su palabra poética y honesta.

"Me ha gustado mucho la Feria del Libro de Almería. Es muy coqueta la plaza, está muy bien organizada, la presentación ha estado bastante animada, y he tenido la suerte de contar con Mar Villalobos para que sea más fluida y divertida para la gente. En resumen, me voy muy contento", ha afirmado Perea, que ha asegurado respecto a sus inquietudes literarias que es "una faceta más", aunque muy relacionada con las canciones que escribe, pues las considera "poemas al fin y al cabo".

En la misma línea, el ha reflexionado que poder desarrollar las historias de las canciones en un libro es "algo que aporta más al proyecto y a la gente que le pueda interesar". "Quienes quieran bucear un poco más en la profundidad de estas canciones tienen la oportunidad de hacerlo a través de este libro", ha indicado.

MANUEL PIMENTEL, CÓMO HABLAR BIEN EN PÚBLICO

Sobre la palabra también ha escrito el editor Manuel Pimentel, que presentó este sábado, en el marco de la Feria del Libro de Almería, la obra 'Cómo hablar bien en público para conseguir lo que deseas', en la que establece que hablar en público cada día es más importante y hay una serie de "ideas claras" que debe tener en cuenta todo el mundo.

Como relató entonces, primero, "cualquier persona puede hablar bien", el orador no nace sino que se hace; dos, hablar bien no significa utilizar muchas metáforas o tener un lenguaje muy rebuscado, sino que hablar bien significa "conseguir lo que se desea a través del uso de la palabra", por eso la oratoria eficaz es la más hermosa; tercero, cada uno debe hablar en coherencia a como es él, cómo se comporta y expresa, y debe mejorar sobre ese natural que tiene.

En quinto y último lugar, Pimentel ha sentenciado que comunicar "no es sólo la figura del orador", sino que es una relación orgánica en la que todas las partes pesan, entre el orador, su discurso, la relación con la audiencia, las circunstancias que rodean al acto de comunicación y el canal a través del cual llegan las palabras a la audiencia".

Pimentel se pone como ejemplo para mejorar a sí mismo. "Yo era tímido y poco expresivo, y empecé a leer y a practicar, me esforcé en hablar en público, me hice esquemas", ha relatado, tras subrayar que la lectura, más experiencia y observar a otros oradores para mejorar "ayudarán a mejorar" y "cualquiera que haga estas tres cosas mejorará mucho y rápido".

La 40º Feria del Libro de Almería, enmarcada en el programa de primavera del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, se celebra desde el pasado 26 de abril y hasta el 5 de mayo en la Plaza de la Catedral.