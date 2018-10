Gobierno de Almería asegura que el apoyo al comercio "se consensúa con los comerciantes del centro y de los barrios"

Publicado 16/10/2018 21:35:06 CET

La concejala de Promoción de la Ciudad y Comercio, Carolina Lafita, ha recordado al PSOE que "las medidas municipales en favor del comercio local se consensúan con los asociaciones de comerciantes, no solo del centro, sino también de los barrios, de los que los socialistas sólo se acuerdan cuando les interesa" y ha pedido a su portavoz municipal, Adriana Valverde, "que se quite la chaqueta de campaña electoral porque con las cosas de comer no se juega".

Así lo ha manifestado después de que Valverde reclamara este martes una "verdadera estrategia global" que acabe con la "situación crítica de cierre de comercios" en el centro de la ciudad, para lo que considera "fundamental" el estudio de "bonificaciones y exenciones de impuestos y tasas municipales para favorecer la apertura de nuevos establecimientos".

Lafita ha señalado que el Ayuntamiento está llevando a cabo "múltiples acciones" de los comerciantes del centro, pero también de barrios como Nueva Andalucía, La Cañada o El Alquián, "que van desde campañas promocionales y de dinamización hasta la cesión de espacios municipales, señalización comercial, pasando por ayudas a sus actividades mediante subvenciones, peatonalizando y haciendo más accesibles las calles, facilitando el aparcamiento y también bajando los impuestos, como la rebaja, en un 50 por ciento, de las tasas que pagan los autónomos por licencia de apertura, licencia de obras, ocupación de mesas, sillas y veladores en la vía pública".

"Ya sabemos que los socialistas son especialistas en bajar los impuestos cuando están en la oposición y de subirlos cuando gobiernan, pero la gestión pública es más seria y éste alcalde cumple sus compromisos, por eso hemos rebajado las tasas y los impuestos a los almerienses y lo seguiremos haciendo", ha criticado la edil.

Así, Carolina Lafita ha insistido en que desde el Ayuntamiento "estamos comprometidos con el comercio de proximidad, el comercio cercano que da vida al centro y a los barrios, pero con medidas realistas y factibles, consensuadas con los propios comerciantes, y no con brindis al sol, demagogia y populismo que solo busca el minuto de gloria".