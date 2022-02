Inocencio Arias "saborea" la Medalla de Andalucía tras media vida fuera: "Cuando me preguntaban de Andalucía me volcaba"

ALMERÍA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diplomático y escritor Inocencio Arias ha recibido este martes "con satisfacción y alegría" la Medalla de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras concedida por la Junta de Andalucía y que recibirá el próximo 28 de febrero, un galardón que "se saborea" tras haber pasado la mitad de su vida en el extranjero donde, según ha afirmado, "he intentado promocionar toda España, pero cuando alguien me preguntaba de Andalucía me volcaba".

"Tengo otras medallas, pero esta tiene un significado especial por ser la de tu tierra, la del sitio en el que te has criado, la educación que has recibido, la cultura, en fin, la de tu hogar", ha manifestado Arias en declaraciones a Europa Press, en la que ha asegurado que hay "mucho de nostalgia" en este reconocimiento dado el tiempo que ha ejercido fuera de las fronteras nacionales.

Natural de Albox (Almería), el diplomático jubilado en 2010 ha apuntado que mantiene el contacto con sus raíces con cierta asiduidad --"ahora mismo he estado una semana en Almería", ha apostillado--, si bien reconoce que por su profesión ha pasado una parte "importante" de su vida alejado de sus orígenes, por lo que considera "muy bonito" que el Gobierno andaluz haya pensado en él para la distinción. "Ante un reconocimiento por el que se han acordado de ti en tu tierra, se saborea", ha asegurado.

Arias ha explicado que ha sido el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien le ha comunicado la concesión de la medalla y le ha dado la "enhorabuena" al ser una distinción "muy merecida por lo que he hecho por Andalucía". Asimismo, le ha confirmado que estará presente en la ceremonia que tendrá lugar en Sevilla para recoger la distinción.

El exembajador de España ante las Naciones Unidas y exportavoz del Ministerio de Exterior ha hecho repaso sobre la situación del país, que desde las últimas décadas ha mejorado en la eliminación de "ciertas desigualdades" con mujeres que ya ocupa los mismo puestos que los hombres en multitud de sitios" y que "pueden llegar a cualquier parte, lo cual es fantástico"; mientras que en otras está "estancado", entre ellas, "el paro más alto de Europa, sobre todo el juvenil" o el "abandono escolar", que va a dar lugar a generaciones "menos preparadas" con respecto a las de otros países.

En esta línea, ha expresado su preocupación por la acumulación de deuda por parte del Gobierno así como por la "unidad nacional, que está peor que hace 12 o 14 años" con una España "más deshilachada y resquebrajada" ante los movimientos independentistas" que "han cobrado impulso".

"El Gobierno no colabora en que esto termine, les hace concesión tras concesión de una forma que da un poco de vergüenza y ellos se crecen", ha lamentado Arias, quien ve semejanzas en este sentido con Estados Unidos al producirse una "polarización" del país "en cierta medida por Pedro Sánchez, que es una persona con pocos escrúpulos por no decir ninguno y que por mantenerse en el poder es capaz de hacer concesiones que no ayudan a que España esté más unida, sino más resquebrajada".

Por el contrario, Arias considera que dentro del contexto nacional Andalucía ha conseguido dar "un paso adelante últimamente" donde ahora hay "menos paro juvenil" y donde la industria agrícola "sigue siendo muy pujante" gracias al "esfuerzo de la gente de Almería o de Málaga, que es muy encomiable".

Con ello, ha valorado la acción del actual Gobierno de la Junta. "Tiene una tarea hercúlea pero está poniendo orden en ciertas cosas en las que antes había más compadreo", ha valorado antes de afear la trama de los ERE, que ha calificado como el "escándalo político y económico más grande los últimos 130 años".

Inocencio Félix Arias Llamas (Albox, Almería, 1940), conocido popularmente como 'Chencho' Arias, ocupó hasta su jubilación en 2010 cargos muy relevantes en la diplomacia española. Fue, entre otros cargos, secretario de Estado de Cooperación, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante las Naciones Unidas y portavoz del Ministerio de Exteriores.

Inocencio Arias, nacido en la localidad almeriense de Albox, se licenció en Derecho en la Universidad de Murcia. A partir de 1967, tras acceder a la carrera diplomática, ocupó distintos puestos en las legaciones españolas en Bolivia, Argelia y Portugal.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigió la Oficina de Información Diplomática y fue portavoz en los períodos 1980-1982 (con UCD en el Gobierno), 1985-1988 (con el PSOE) y 1996-1997 (con el Partido Popular). En julio de 1997, fue nombrado representante de España ante las Naciones Unidas y más tarde fue elegido presidente de la Asociación de Embajadores ante la ONU y presidente del Comité Mundial contra el Terrorismo.

Representó a España en el Consejo de Seguridad durante la guerra de Irak de 2003. Arias ha participado en numerosas conferencias internacionales, como la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), Consejos Europeos (1986, 87, 88 y 96), Cumbres de la OTAN (Madrid, 1997), Cumbre de Oriente Medio (Madrid, 1991), Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Yakarta, 1992) y Cumbres Iberoamericanas de México (1991), Madrid (1992), Salvador de Bahía (1993) y Santiago de Chile (1996).