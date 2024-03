Javier Jorge González Martín ofrece herramientas para mejorar la calidad de vida en 'Cocodrilos con corbata'

ALMERÍA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Javier Jorge González Martín aterriza en el mercado editorial con su primera obra, 'Cocodrilos con corbata'; una publicación que, según ha asegurado, le costó "mucho tiempo escribirla" pues "tuvo que plasmar en un libro lo que hasta ahora nadie había tratado: cómo sacar el instinto animal de uno mismo para utilizarlo como herramienta infalible para vivir la vida".

Según ha indicado en una nota de la editorial Círculo Rojo, "a través de la lectura se puede realizar una metamorfosis en la cual, quien lea las líneas, puede aprender a dejar atrás lo que le enseñaron a pensar y comenzar a centrarse en lo que siente y en lo que quiere".

Así, 'Cocodrilos con corbata' va dirigido en especial a la mujer, ya que ella "es el centro inercial de todo". Además, ofrece técnicas para orientarse en la vida y "conseguir ser independiente desprendiéndose de todos los conocimientos que hasta ahora han sido inculcados".

Según ha indicado el sello de autoedición, con este libro el lector "consigue involucrarse en este relato y encuentra una manera de plantearse cuestiones que hasta el momento habían sido obvias gracias a la información que aporta Javier Jorge González de cómo las personas obedecen ciegamente a cualquier tipo de moda impuesta por las personas influyentes de la sociedad, haciendo que el individuo se desprenda de su libertad emocional y física lo que reduce la calidad de vida".

La publicación se plantea como "un método para el reseteo emocional del carácter y el cuerpo" de modo que usarla "significa resolver todos tus problemas, dejar de sufrir y de perder tu tiempo buscando soluciones, que es obvio que no existen: dentro de ti seguro que están todas".

El autor asegura que la "intuición animal" es "una herramienta infalible para resolver shocks emocionales que te hacen sufrir emocional y físicamente, ellos son los únicos responsables de todos tus males; si logras descargar su energía, si los degradas, se terminarán tus problemas".

"Llevo más de veinte años ayudando a las personas a hacerlo, y funciona; además, lo enseño a alumnos en diferentes partes del mundo y a todos les dan los mismos resultados positivos que a mí", ha aseverado.

Con ello, señala que "la creación del método OBI nació con el desarrollo de mis estudios de osteopatía integral, aunque yo no lo sabía todavía". "En esos mismos años comencé a formarme con el doctor Hamer en el estudio y aplicación de las leyes biológicas que él había descubierto; luego de veinte años de intensa experimentación, logré combinar la osteopatía con las leyes".

"Me di cuenta de que, cuando aplicaba técnicas osteopáticas en el cuerpo, no solo se modificaba este, sino que, inexorablemente, lo hacía el carácter; por otro lado, cuando aplicaba las leyes biológicas a través de la palabra, obtenía los mismos resultados, pero a la inversa: primero el carácter y luego el cuerpo", ha explicado.

El autor explica además que lo que aprendió con el doctor Hamer le quedó "incompleto". "Faltaba algo más, algo que pudiese utilizar cuando la aplicación de las leyes no daba los resultados esperados. Al final, me di cuenta de que tenía la solución en mis manos _nunca mejor dicho_. Es por eso que he incorporado la osteopatía integral y la matrix cuántica _física cuántica aplicada_, además de la palabra", ha trasladado a través de la firma editorial.