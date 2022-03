Jesús Alfredo Ariza Bardon publica con Círculo Rojo 'Esta puta novela', un relato realista

ALMERÍA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo ha publicado la obra 'Esta puta novela', un relato "realista" de Jesús Alfredo Ariza Bardon que se empezó a construir en 2018, pero por "algún que otro percance" se fue demorando en el tiempo, hasta que, finalmente, consiguió ver la luz.

Según señala la editorial, en esta novela encontramos "sus vivencias personales a raíz de la experiencia que vivió al salir de su país, y tras haber trabajado en un crucero".

El autor asegura escribir "desde temprana edad, pues ya con 12 años recuerda haberse iniciado en el mundo de la escritura con poemas y obras de literatura, apoyado por una de sus profesoras".

"Un punto curioso de la historia es que nos asegura que todos los personajes de la novela están basados en personas existentes en la actualidad", indica en un comunicado.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrarse con personajes reales y complejos, que se ven sumergidos en un contenido que puede ser objetivo y psicológico. Los lectores serán capaces de empatizar con las diferentes situaciones presentadas.

"Nos dejamos agobiar por los problemas, porque no llegamos con nuestro salario a fin de mes, porque no podemos comprarnos un móvil nuevo, porque nos sentimos completamente aburridos de nuestras vidas, nada es suficiente y te preguntas: si tu vida se terminara mañana, ¿habrás vivido tu día realmente feliz? ¡Pues no! Hoy te invito a conocerme", indica el autor.

Jesús Alfredo Ariza Bardón es originario de Buenos Aires, Argentina, nacido el 26 de julio de 1983. Actualmente, reside en Valencia. Su pasión por la vida es escribir y ayudar a otras personas a alcanzar su potencial y sus metas.

Ariza ha publicado en Argentina libros de poesía, novela de ficción, como así ha obtenido premios literarios. Instructor de tenis, fitness, escritor, entre otros. Este año, publica una de sus más originales obras: Esta puta novela.

'Esta puta novela' es una interesante obra realista que, además de por su original propuesta narrativa basada en hechos reales, destaca por el "dominio de la prosa, que, sin ser vulgar, es amable y ágil, pero también explícita y dura; por sus bien construidos diálogos y por la descripción tanto de los distintos espacios por los que se desarrollan las tramas descritos con un gran grado de detalle y precisión, como de los personajes, principales y secundarios".

"Estos, además, están perfectamente construidos y están dotados de una complejidad importante, lo que los hace bastante poliédricos, y con altas dosis de contenido subjetivo y psicológico. Desde un primer momento, la trama engancha al potencial lector y consigue que empatice con la situación y las vivencias de los protagonistas", subraya Círculo Rojo.