José Antonio Iglesias, candidato del PP de Lúcar (Almería) con un proyecto "honesto y comprometido con el municipio"

Presentación del candidato del PP de Lúcar (Almería). - PP

LÚCAR (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

José Antonio Iglesias ha dado un paso al frente como candidato del PP de Lúcar (Almería) con un proyecto que ha calificado de "cercano, honesto y comprometido con el futuro del municipio" en un acto en el que ha estado arropado por el PP provincial, encabezado por su presidente Ramón Fernández-Pacheco.

Iglesias ha defendido que su candidatura nace de la "convicción de que Lúcar tiene un gran potencial y merece seguir avanzando con un proyecto centrado en mejorar la calidad de vida de sus vecinos". "Quiero un pueblo lleno de vida, con servicios de calidad, donde nuestros agricultores se sientan respaldados, donde los jóvenes tengan futuro y donde nuestros mayores estén cuidados como se merecen", ha señalado.

El candidato popular ha asegurado que su compromiso será mantener una relación directa y permanente con los vecinos, escuchar sus necesidades y ofrecer una gestión útil y cercana.

"Mi compromiso es muy claro: estar siempre a pie de calle, puerta a puerta, con cada vecino; trabajar sin descanso para poner a Lúcar en el lugar que le corresponde. No prometo cosas imposibles, ofrezco mi trabajo, honestidad y dedicación absoluta por mi pueblo", ha afirmado.

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el respaldo de la dirección provincial a Iglesias.

"Hoy es un día importante para José Antonio y para Lúcar. Esta presentación refleja lo importante que es para el PP de Almería que José Antonio Iglesias dé este paso y asuma el reto de trabajar por sus vecinos".

"Los 103 municipios de nuestra provincia son imprescindibles y queremos que estén representados por personas preparadas, comprometidas y con ganas de gestionar para mejorar la vida de sus ciudadanos", ha afirmado.

Fernández-Pacheco se ha mostrado convencido de que Iglesias afrontará esta responsabilidad con "dedicación" y ha subrayado que contará con el apoyo de las instituciones gobernadas por el PP.

"José Antonio se compromete a dar lo mejor de sí mismo por Lúcar y va a tener a su lado a un partido que cree en nuestros pueblos y que trabaja desde los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía y el conjunto de las instituciones para que los municipios tengan más oportunidades. Estoy convencido de que, si llega a la alcaldía, cumplirá con ese compromiso, porque hoy hemos visto su ilusión y sus ganas de trabajar por su gente", ha señalado.

El presidente de la Diputación Provincial, José Antonio García Alcaina, ha valorado la decisión de Iglesias de dar el paso y presentarse a la Alcaldía como "un compromiso con el futuro de su municipio".

"José Antonio ha dado un paso generoso, valiente e inteligente porque quiere trabajar por Lúcar y sabe que los ayuntamientos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La política municipal exige cercanía, dedicación y conocimiento de la realidad de cada pueblo, y estoy convencido de que él asume este reto con responsabilidad", ha afirmado.

Por su parte, el candidato del PP al Senado por Almería, Miguel Ángel Castellón, ha asegurado que Iglesias representa una oportunidad para seguir trabajando por el futuro de Lúcar y ha animado a mantener el compromiso con los municipios de la provincia.

"Con José Antonio Iglesias, Lúcar tiene a una persona dispuesta a trabajar por sus vecinos y a defender las oportunidades que necesita el municipio. Para crear riqueza, generar empleo y garantizar servicios es importante que los pueblos cuenten con el respaldo de las instituciones", ha señalado.

Por último, el actual alcalde de Lúcar, Manuel López, ha destacado el papel de Iglesias en el trabajo municipal desarrollado durante los últimos años. "Nosotros nos encontramos el Ayuntamiento en una situación catastrófica y, durante este tiempo, no he gobernado solo: hemos sido un equipo en el que José Antonio Iglesias ha sido una pieza clave", ha señalado, poniendo en valor su implicación y su trabajo en el municipio.