José María Martín cesa como subdelegado de Gobierno en Almería tras ser propuesto candidato al Senado por el PSOE

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

ALMERÍA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha dispuesto el cese de su cargo, que venía ocupando desde agosto de 2022, según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Martín figura como cabeza de lista del Comité Provincial del PSOE al Senado para las elecciones del 29 de noviembre, por lo que, en relación al derecho de sufragio pasivo, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, se establece como causa de inelegibilidad el ejercicio de la función de subdelegado del Gobierno.

Por el momento no ha trascendido quién sucederá en el cargo al también secretario provincial del PSOE, al que el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha agradecido los servicios prestados.

Licenciado en Derecho, José María Martín es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales y del Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía, donde fue delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales entre 2016 y 2018, así como delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería hasta 2019.