El joven de Almería retenido en Taiwán tras un accidente inicia una colecta ante un posible acuerdo económico

Álvaro Carrión, el joven natural de Olula del Río (Almería) que permanece retenido en Taiwán tras sufrir un accidente con el ciclomotor con el que circulaba en el que falleció una mujer, ha iniciado una colecta para tratar de reunir unos 50.000 euros ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico con la familia de la víctima y poder regresar a España.

Así lo ha trasladado él mismo a través de un vídeo colgado en la página de Facebook 'SOS desde Taiwan', en el que explica que su situación en la última semana "ha mejora bastante" y que se siente "en una nube" por las "muestras de cariño" que ha recibido ante su situación personal.

El joven ha apuntado que tras mantener una reunión con el cónsul de España en Filipinas, que se ha desplazado hasta la isla, se ha concluido que "la única posibilidad" que tiene para volver a su país natal es conseguir un acuerdo económico con la familia de la víctima, toda vez que ha valorado los acercamientos para que aceptaran una negociación de este tipo.

"Ellos están dispuestos a negociar aunque las exigencias económicas son muy altas, en torno a 50.000 euros", ha apuntado el almeriense, quien con la colaboración del Ayuntamiento de Olula del Río ha abierto una cuenta corriente para quien quiera pueda realizar una donación y así "cuanto antes acabar con esta situación".

El afectado reconoce que aún queda "gestionar esta negociación y cerrar cuanto antes el acuerdo", por lo que cree que el proceso "no será sencillo". "Aunque esta cantidad es totalmente injusta no nos queda otra que aceptar ya que es la mejor opción", ha considerado a través de sus mensajes en la red.

Por su parte, el subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha valorado la gestiones diplomáticas realizadas durante las últimas semanas y ha señalado que actualmente se "está definiendo cómo debe terminar esta fase, que es muy complicada" en un país con un "marco legal diferente", según ha indicado en declaraciones a los medios.

Álvaro Carrión llegó a Taiwán en abril de 2018 con una estancia de investigación a través de la Universidad de Granada y el 7 de agosto se vio involucrado en un accidente de moto. En el siniestro colisionó con una bicicleta conducida por una mujer de más de 75 años, que tras estar convalenciente falleció.

"Me hicieron la prueba de alcoholemia, que dio 0,0, y me tomaron declaración en comisaría. El hijo de la accidentada me denunció por daño corporal compulso y la oficina del fiscal determinó retenerme el pasaporte a espera de una resolución", que puede acabar mediante un acuerdo económico.