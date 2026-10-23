La Junta llama a la tranquilidad tras detectarse en Francia el primer caso humano del virus Shamonda

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios antes de asistir al acto de entrega de los premios Sigfito. - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado este viernes un mensaje de "absoluta tranquilidad y normalidad" tras la detección en Francia del primer caso de infección por el virus Shamonda (SHAV) en un ser humano y ha asegurado que los dos focos registrados en Andalucía, uno en Córdoba y otro en Cádiz, "se han autorregulado".

El consejero se ha pronunciado sobre esta cuestión en declaraciones a los medios durante el acto de entrega de los Premios Sigfito, celebrado en la sede del Gobierno andaluz en Almería, donde ha asegurado que "se trata de un caso aislado" que se está "analizando con los servicios técnicos".

No obstante, Fernández-Pacheco ha insistido en que "nada nos hace indicar que tengamos que preocuparnos" y ha asegurado que la situación en Andalucía es "perfectamente normal".