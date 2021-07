Junta ve con "preocupación" la "alta cifra de contagios" de Covid-19 en Almería, aunque las UCI "están controladas"

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha trasladado este lunes la "preocupación" por la "realmente alta" cifra de contagios en la provincia de Almería con 336 positivos confirmados en 48 horas y la incidencia que ha alcanzado 246,2 casos por cada 100.000 habitantes y que, en la capital, ha elevado la tasa por encima de 320.

En declaraciones a los periodistas, el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha remarcado, no obstante, que las "UCI están controladas" en los centros sanitarios con "cuatro pacientes" ingresados, aunque ha señalado que son 24 las personas que están hospitalizadas.

"Tengo que volver a incidir en que la vacuna no significa que no te contagies, sino que sirve para defenderse de la enfermedad", ha remarcado para añadir que "la única manera es cumplir con las medidas de protección" y apelar a "seguir usando la mascarilla siempre que no sea posible el mantener la distancia de seguridad con aglomeraciones de gente o exteriores muy concurridos".

Belmonte ha apuntado que, a la espera de que se concluyan los estudios de secuenciación que permitan determinar con exactitud la presencia de la variante delta del covid-19 entre los nuevos contagios en la provincia, sí se ha detectado "una disminución" de la conocida como variante británica.

El distrito sanitario con mayor incidencia es el de Almería con una tasa de 293, mientras que en Levante-Alto Almanzora y Ponient6e se sitúa en 253 y 184, respectivamente. Según los datos del IECA, actualmente hay 2.330 casos activo de covid-19 en la provincia.

BROTES Y CRIBADO EN TÍJOLA

El delegado territorial ha hecho alusión, asimismo, al nuevo brote declarado en el distrito Levante-Almanzora a raíz de la celebración de una fiesta de cumpleaños en Cantoria, que habría tenido ramificaciones de transmisión en otros municipios como Antas.

En este sentido ha hecho un llamamiento para que, una vez se detecte un caso positivo, este diga "realmente a los rastreadores" que realizan los estudios de contactos "dónde y cuánta gente han estado" para hacer "más fácil su control".

"Si se acude a una fiesta de cumpleaños y se dice que había cinco personas y luego había 30 personas que no cumplían las medidas de protección, no se puede hacer de forma correcta el rastreo de contactos", ha lamentado.

Belmonte ha añadido que hay que sumar la "movilidad" en el caso de un "virus al que le gusta la fiesta y la movilidad", lo que hace que se transmita "muy rápidamente".

Los datos del cribado realizado en el municipio de Tíjola el pasado viernes a raíz del brote declarado hace casi un mes por las celebraciones de la graduación de un instituto y para detectar transmisión oculta arrojó un positivo aunque del total de 228 personas citadas, solo acudieron 75 personas.

Según los datos publicados este lunes por el IECA, el municipio de Cantoria ha registrado en la última semana 24 casos de covid-19 confirmados por PCR, lo que sitúa en 892 la tasa de incidencia.

Con respecto a la vacunación, Belmonte ha indicado que la inoculación de dosis "ha disminuido" en las últimas tres semanas por la "disminución" en el número de vacunas recibidas, si bien ha trasladado que se "pueda retomar el ritmo normal de mediados de junio con cifras récord y que a finales de julio esté casi toda la población vacunada porque estamos preparados para hacerlo".