La madre de Gabriel pide mensajes de esperanza y no de "odio" hacia Ana Julia, "esa persona que no es persona"

La madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el maletero de un coche en Vícar (Almería) conducido por la novia de su expareja, Ana Julia Quezada, ha pedido este lunes en nombre de su hijo que "lo que tiene que inundar ahora mismo España son los mensajes de esperanza y de cariño que había hacia Gabriel" y "no la rabia, el odio y todas las palabras que salen, que entiendo que tienen que salir, por parte de la gente, en cuanto a Ana, esa persona que no es persona".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Patricia Ramírez ha dado las gracias "desde lo más profundo de mi corazón" a todos los voluntarios, bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, al equipo de investigación, a los vecinos y a la gente que "ha mandado mensajes de amor uno tras otro", por su colaboración para la búsqueda de Gabriel durante los 12 días en los que se prolongó su búsqueda tras su desaparición el día 27 de febrero, cuando salió de casa de su abuela para ir a la de unos primos a unos 100 metros de distancia en Las Hortichuelas de Níjar (Almería).

Entre llantos, la madre del pequeño ha reclamado que se mantenga "todo ese movimiento que se ha creado de buenas personas" para trasladar mensajes positivos en torno a su hijo y que quedó patente no solo a través de las redes sociales sino también en las continuas concentraciones que se han dado con especial fuerza en la capital almeriense, cuando 8.000 personas se concentraron en la Puerta de Purchena el pasado viernes para apoyar a la familia y otras 12.000 acudieron al mismo punto el domingo para trasladar su pésame.

Asimismo, ha reclamado que "no se nombre" a la sospechosa de la muerte de Gabriel para que "no se quede en la retina, sobre todo de los niños que han dibujado los pescados" que han sido un símbolo continuo de la causa. "Que se quede el amor, que mi 'pescaíto' está nadando hacia el cielo y va estar bien. Sé que le gustaría que esto terminara con un mensaje positivo", ha dicho la progenitora del menor.

"HAY GENTE HABLANDO EN MI NOMBRE"

Por otro lado, Patricia ha afirmado que hasta ahora ella misma no ha aparecido "en ningún sitio con ningún mensaje" en el que pidiera que se compartiera algún tipo de manifestación, sino que hay quien ha empleado fotos de ella "sin permiso" para "mover la conciencia y los corazones de quien lo pudiera tener".

"Mi hijo ya se ha ido y hay gente que está hablando en mi nombre, y están creando perfiles y hablando de mi dolor y poniendo fotos de que se comparta. Yo no he sido y no he salido en ningún lado", ha aclarado la madre de Gabriel, quien ha asegurado que le "duele en el alma" que "alguien pueda aprovechar este momento en mi nombre para poder ganarse seguidores", por lo que ha pedido a estas personas que "reflexionen un poquito y miren sus corazones"

Patricia, quien ha advertido que llegado el momento ella misma realizará sus propias manifestaciones, ha recordado que "este momento ya es bastante difícil para tener que ver que alguien está poniendo tu nombre y palabras en tu boca que no son las tuyas". Tras esto, ha reiterado su agradecimiento "desde el amor" a quienes han participado para encontrar al niño.