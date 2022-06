Olona a Moreno: "Mañueco también decía que si no tenía mayoría suficiente convocaría elecciones y se lo comieron"

EL EJIDO (ALMERÍA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pedido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "prudencia y respeto" a su formación, ya que fue la que "posibilitó poner fin a 40 años de gobiernos corruptos socialistas" posibilitando con su abstención acceder al cargo, sentido en el que le ha afeado que siga "sin aclarar qué pactos tiene en mente después de las elecciones" andaluzas del próximo 19 de junio.

"El señor Mañueco, hoy presidente de la Junta de Castilla y León, también decía si no sacaba mayoría suficiente habría que convocar nuevas elecciones, y ¿sabéis qué ocurrió? Que se lo comieron", ha manifestado Olona durante su intervención en un acto público en El Ejido (Almería) en el que ha participado junto con el presidente de su partido, Santiago Abascal, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo.

En este sentido, la aspirante de Vox se ha mostrado como una alternativa de "cambio real" frente a un PP que "nos ha decepcionado" y "defraudado" porque "lo que ha hecho ha sido limitarse a gestionar el cortijo y la herencia socialista". "Aunque solo sea necesario un escaño de Vox, aunque solo sea necesaria una abstención para que el PP asuma presidencia, no van a atener nuestro apoyo si no es con Vox en el Gobierno, porque ya ha demostrado que si estamos fuera no cumplen", ha insistido.

Para Olona, "mentir es no decir a quién va a dar la mano después del 19 de junio" una vez que finalicen unas elecciones a las que "todos aspiramos a gobernar en solitario", según ha manifestado en referencia a las declaraciones hechas por su rival político durante el último debate a seis. "Venimos a ganar para que Andalucía gane, vamos a por la absoluta, pero somos realistas y somos respetuosos con la democracia y los ciudadanos", ha añadido la candidata.

Con ello, la aspirante asegura que mantiene la "mano tendida" frente la "consenso de los partidos políticos" que concurren a los comicios andaluces, entre ellos el PSOE de Espadas, al que ha recriminado no haber "devuelto la pasta robada"; la "coalición de extrema izquierda" en referencia a Por Andalucía, a la que ve "perdida" en un "debate estéril" centrado en el "fanatismo climático"; o Cs, al que ve como un "partido casi extinguido" que "está dispuesto a todo con tal de mantener su poltrona a la sombra del señor Moreno" y que está "pagando la traición de haber sido una veleta a merced del viento que más soplaba".

Así, ha defendido la postura que mantuvo en el debate donde demostró que Vox va a "máximos" pese a que se ha mostrado "consciente" de que aún no tiene una "mayoría suficiente" para adoptar determinadas decisiones. "Si tuviéramos una mayoría suficiente, nunca se habría abierto las televisiones, las cadenas públicas autonómicas, porque es una ineficiencia del gasto público que pagáis todos los españoles, que ya tenemos una televisión pública nacional", ha puesto a modo de ejemplo.

Con ello, ha reiterado que con Vox en el Palacio de San Telmo "los enchufados, los activistas y los amiguitos" que, según considera, hay en Canal Sur "no van a durar ni un telediario". "Se acerca el momento de elegir, o más privilegios para los poderosos, o protección y prosperidad para los andaluces", ha dicho.

Asimismo, ha pedido tomar como ejemplo las primeras medidas anuncias por los miembros de su partido en Castilla y León para recortar la financiación de patronales y sindicatos "corruptos". "UGT y CCOO lo que tendrían que hacer es disolverse, devolver la pasta y pedir perdón", ha dicho Olona, quien ha defendido además la aplicación de medidas que impida que "los productos del campo marroquí" puedan "sustituir" los "tomates de Almería".

"El Gobierno será con Vox o no será, porque no os vamos a traicionar", ha insistido Olona, quien ha pedido a los electores que confíen en su partido para impulsar nuevas medidas al frente de la Junta.

"REPLICAR EL GOBIERNO DE CASTILLA Y LEÓN"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha expresado su apoyo a la candidatura de Olona y ha manifestado ante los asistentes de la Plaza de las Flores de El Ejido que para "replicar el Gobierno de Castilla y León" es necesario votar a Vox. "Si alguno tiene alguna duda, que mire a Castilla y León y vea lo que hemos hecho por el cambio", ha dicho tras valorar el anuncio efectuado para reducir en un 50 por ciento las aportaciones a patronal y sindicatos.

"Lo que decimos en campaña, lo hacemos en el Gobierno", ha insistido antes de recalcar que "si esto lo hemos conseguido con el 17 por ciento de los votos, imaginad lo que podemos hacer apoyando de forma masiva a Olona". "Frente al despilfarro prometimos reducción de gasto público y superfluo. Algunos no nos creían, pensaba que era populismo o falsa retórica", ha añadido para incidir en el gesto que ha dado lugar, según ha dicho, a efectuar "un recorte a los agentes sociales que han estado parasitando el dinero público de todos los españoles".