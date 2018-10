Oposición afea "falta de transparencia" y PP Almería responde que proyecto de Portal de Transparencia está en revisión

Publicado 27/08/2018 18:54:48 CET

ALMERÍA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La corporación local de Almería ha aprobado por unanimidad una moción de la oposición por la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Ayuntamiento en cuyo debate el equipo de gobierno del PP ha indicado que técnicos municipales "están revisando" el proyecto presentado por la empresa a la que se adjudicó hace seis meses la puesta en marcha del Portal de Transparencia.

La concejal Ana Martínez Labella ha precisado este dato después de que PSOE, Ciudadanos (Cs) e IU hayan reprochado que el Consejo de la Transparencia afease la falta de diligencia del Consistorio para dar respuesta a una petición de información y le instase a abrir un expediente sancionador por infracción a la ley 1/2014.

Martínez Labella, quien ha señalado que se trata de "un caso concreto" y un "hecho aislado", ha señalado que el citado expediente sancionador se someterá a junta de gobierno este martes para la "depuración de responsabilidades", tras lo cual "cada palo deberá aguantar su vela". Ha calificado de "ciencia ficción" el relato de la oposición sobre el caso y ha achacado a la moción un carácter electoralista.

"Se han unido todos para manipular a los almerienses, para convertir un hecho aislado en una generalidad porque el proceder día a día de esta corporación es dar mucha información sin obstrucción y para desgastar al equipo de gobierno y al alcalde, que tan buena imagen tiene en la calle", ha trasladado para advertir de que "no les resultará porque el alcalde alcanzó en su toma de posesión el compromiso de hacer un ayuntamiento transparente y cercano, y desde ese momento, venimos trabajando".

Frente a los datos ofrecidos por la portavoz municipal del PSOE, Adriana Valverde, ha apuntado que el Ayuntamiento de Almería figura entre los diez primeros de capitales de provincia "más transparentes", según la plataforma independiente Dyntra, y en el puesto 21 de entre los más de 500 municipios estudiados.

En su turno, Valverde ha remarcado que el de Almería "es uno de los ayuntamiento menos transparentes de España" según el ranking de 2017, no de 2018, y ha instado al regidor, Ramón Fernández-Pacheco, a "ponerse las pilas".

"Pónganse las pilas y pongan en marcha el Portal de Transparencia porque todavía aparecen como concejales nuestros dos compañeros Consuelo Rumí y Juan Carlos Pérez Navas. Nos deben una explicación sobre la resolución del Consejo de Transparencia porque el tema de fondo es muy grave y, pese a eso, no nos han dicho nada", ha remarcado.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla, ha tachado de "bochornoso" que "siendo la Entidad local quien tiene que cumplir las normas y dar ejemplo, por el contrario las incumple reiteradamente" y ha recordado que, "durante años", el Ayuntamiento de Almería ha sido calificado "como el menos transparente dentro del ranking nacional elaborado por Transparencia Internacional".

Cazorla ha hecho alusión al acuerdo suscrito con su formación por el PP en junio de 2015 donde los populares se comprometían con la transparencia y la regeneración democrática, destacando el punto cinco del documento que hacía referencia al acceso a la información. "Esperamos que la resolución del Consejo de la Transparencia y esta moción que traemos hoy a Pleno, no se queden en una llamada de atención y que el equipo de Gobierno acometa medidas reales para cumplir con la Ley y con el compromiso suscrito con nuestro partido y con toda la ciudadanía", ha destacado.

Por último, ha pedido a los miembros del equipo de Gobierno del PP que no utilicen la excusa de que la Junta de Andalucía también cuenta con resoluciones negativas del Consejo de la Transparencia.

En el grupo municipal de IU, su portavoz, Rafael Esteban, ha reprochado el "tono" usado por Fernández-Pacheco para abordar el debate de esta moción y ha defendido que la oposición "hace un ejercicio de responsabilidad y, simplemente, pide explicaciones".

"Con sus palabras --ha dicho al alcalde-- parece decir que estamos aburridos y nos inventamos las cosas cuando estamos haciendo un ejercicio de seriedad".

Esteban ha señalado que si hay Ordenanza de Transparencia es "a pesar del PP y porque lo exige la ciudadanía, no se trata de un regalo" y ha afirmado que "no había tanta voluntad" por parte del equipo que lidera Fernández-Pacheco "cuando esta se dilató en el tiempo y aún no sabemos nada de la Ordenanza de Participación Ciudadana".