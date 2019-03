Pedro Sánchez avisa contra la "complacencia": "Unas urnas vacías representan involución y llenas, ilusión"

Publicado 29/03/2019 21:41:02 CET

ALMERÍA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertido de que unas "urnas vacías" el 28 de abril supondrán la "involución" frente a unas urnas "llenas que representan un futuro cargado de ilusión con el PSOE".

En un acto electoral en el Teatro Cervantes del Almería, Sánchez ha alertado contra "una suerte de complacencia" que se "vivió de alguna manera el 2 de diciembre" en alusión a las elecciones andaluzas, y ha apelado a la movilización "de todos los que nos consideramos socialistas, progresistas".

"Apelo a la movilización de todos porque estoy convencido de que va a haber gente que no ha votado nunca al PSOE pero que, ante lo que escucha y ve de otros, va a decir 'no me gusta mucho este, pero entre lo que hay es el único que representa el sentido común y mirar hacia adelante", ha trasladado.

Acompañado de los número uno al Congreso y al Senado por Almería, el ministro de Cultura, José Guirao y el exdirector de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha remarcado que ante la cita de 28 de abril se tiene que hablar de "si queremos una España inclusiva, integradora, que contemple la Constitución como una carta de derechos y libertades, y no solo como deberes, y la democracia como un espacio en que obligatoriamente tenemos que entendernos los que pensamos distinto".

En esta línea, ha asegurado que no se puede hablar de tres derechas en España sino de una derecha "en singular", ya que son "tres siglas para un mismo espacio político". "Viendo las cosas que hace y dicen es evidente que tienen más siglas que ideas", ha ironizado.

El líder del Ejecutivo ha criticado el "cordón sanitario" que Rivera ha puesto al PSOE "no porque lo ponga a mi persona, al partido o a los afiliados, sino porque lo más grave es que se lo pone a todos los españoles que alguna vez han votado al PSOE en 40 años de democracia".

"El tipo de democracia que tiene en la cabeza Rivera es una democracia excluyente, en la que solo se entiende con quien piensa como él, y la democracia no es así como España no es uniforme, sino diversa y en la que caben todos y todas", ha destacado.

También se ha referido a Casado, "quien dice que no somos constitucionalistas pero la ultraderecha, sí". "Lo dice él, desde el PP, que desde el primer minuto estuvo elaborando la Constitución española con el PSOE, como todos sabemos", ha señalado.

"TERMINAREMOS LA LEGISLATURA GOBERNANDO HASTA EL ÚLTIMO MINUTO"

Pedro Sánchez también ha hecho alusión a la labor del gobierno que preside y ha avisado "a todos los que hablan molestos de los viernes sociales", de que terminará esta legislatura "gobernando hasta el último minuto" lo mismo que aspira "a seguir gobernando a partir del 28 de abril desde el primer minuto".

"No les gusta como gobierna el PSOE, dicen, porque instrumentalizamos las instituciones cuando estamos aprobando cosas buenas para la mayoría social. Instrumentalizar las instituciones es usar a la Policía para obstruir investigaciones judiciales por corrupción como hacía el Gobierno del PP", ha reprochado.

Tras acusar a PP y Cs de hacer un "uso torticero" de la Mesa del Congreso para "obstaculizar" las iniciativas de los socialistas, ha apuntado que como presidente "no voy a quedarme de brazos cruzados" y les ha retado a decir si "están en contra de esas medidas que son buenas para la mayoría social".

"Lo que no iba a decir es que habían ganado porque habían usado una herramienta legal aunque cuestionable sino que lo que tenía que hacer es aprobar reales decretos ley para que se pongan en marcha cuanto antes", ha apuntillado.

Por último, ha defendido que su gobierno ha hecho "más en ocho meses por la justicia social en España" que el PP "en siete años" y ha llamado a meditar sobre el hecho de que "lo hemos hecho sin mayoría y con la Mesa del Congreso en contra, así que imaginad lo que podemos hacer con mayoría absoluta".

"Hemos venido al gobierno a hacer política útil, a hablar de los problemas reales de la gente, a reivindicar la política de amplío consenso, de diálogo, y no queremos reducir la política a lo que hace la derecha: crispar, insultar y confrontar a los españoles", ha concluido.