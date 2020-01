Piden 34 años de prisión para un hombre acusado de agredir y abusar de la hija menor de su pareja en Almería

Publicado 08/01/2020 14:56:05 CET

La Fiscalía Provincial de Almería va a solicitar 34 años y dos meses de prisión para un acusado de haber agredido y abusado sexualmente de forma continuada a la hija menor de su pareja sentimental cuando esta tenía menos de 13 años así como de haber tomado imágenes y grabado vídeos "con ánimo lascivo" con contenido sexual explícito.

Durante la vista oral, que ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial de Almería, el acusado ha señalado que él comenzó a mantener una "relación consentida" con la menor a partir de 2008, cuando esta contaba con unos 14 años, y ha asegurado que la misma era "más de cariño que sexual" aunque ha reconocido alguna práctica y que se besaban en público.

"Aunque no me parecía bien, tuve una relación con ella", ha indicado el acusado, quien ha especificado incluso que consciente de la "diferencia de edad" y de que "moralmente no estaba bien" llegó a buscar en Internet cuál era la edad mínima legal para establecer dicha "relación" en la que, de otro lado, ha afirmado que respetó su "intimidad".

El acusado ha descargado así el peso de la acción sobre la víctima, que ha declarado a puerta cerrada durante la primera sesión del juicio, y ha apuntado que era la preadolescente la que le hacía peticiones "o se insinuaba".

A preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular ha explicado que, tras una breve ruptura, retomó una relación sentimental con la madre de la víctima hasta que en 2006 comenzaron a pasar periodos en un cortijo de Rioja (Almería) que la menor y su hermano frecuentaban los fines de semana y festivos, de modo que dos años después estrecharía de manera "consentida" la relación con la víctima.

En este sentido, ha rechazado que acudiera de madrugada a la habitación donde dormía la menor para hacerle tocamientos, tal y como sostiene el Ministerio Público, que señala además la condición de parentesco que habría aprovechado para "satisfacer su ánimo libidinoso". Según él, no fue hasta el inicio de una "relación consentida" cuando comenzaron a tener contacto íntimo.

"Ella no me decía que no, nunca me dijo que no", ha insistido durante el interrogatorio, en el que además ha rechazado un capítulo concreto, por el que la Fiscalía interesa nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual, en que la menor habría sido obligada a mantener sexo oral en 2011.

Asimismo, según la descripción de hechos realizada por la Fiscalía, la menor habría sido agredida sexualmente e intimidada en varias ocasiones, entre 2007 y 2012, pese a que "intentaba evitarlo tapándose o dándose la vuelta" cuando veía al acusado. Aún así, este ha recalcado que la "relación consentida y conocida" incluso por la madre y otras personas del entorno de la menor era "de cariño".

En cuanto a las fotografías de contenido sexual incluidas en el sumario, que le han sido mostradas durante el juicio, el acusado ha negado que fuera él quien realizara dichas imágenes, que se habrían realizado mientras que la chica dormía. "Es la primera vez que las veo", ha dicho a pesar de que, según la fiscal, durante la investigación se hallaron 101 instantáneas --72 con contenido sexual explícito-- que se corresponderían con la menor y otros 22 vídeos con "conductas sexuales explícitas junto al procesado" en los que aparecen "directamente ambos en algunos archivos".

El acusado ha añadido a preguntas de su defensa que él "nunca" fue "aceptado como padre" por la menor ni por su hermano, con quien mantuvo una relación más distante y de quien la víctima "se guardaba" de mostrar la supuesta relación, según ha afirmado antes de rechazar ser el propietario de las tarjetas de memoria y discos en los que se encontraron los archivos de contenido sexual. El juicio continuará este jueves en la Audiencia de Almería.