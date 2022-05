El PP apuesta por "la alianza Murcia-Almería" para defender el trasvase Tajo-Segura

ALMERÍA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha destacado este miércoles su "apuesta por la alianza Murcia-Almería" para defender el trasvase Tajo-Segura, algo que ha considerado "fundamental" para el desarrollo del Levante.

Así lo ha manifestado el partido tras su reunión con regantes y agricultores del Levante almeriense. En el encuentro han participado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), las candidatas del PP al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo y Maribel Sánchez, y el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández (PP).

Fernando López Miras ha destacado que el futuro de Murcia y de Almería "no se entiende sin el agua y sin la agricultura" y ha apostado por "la defensa férrea que harán su gobierno y el de Juanma Moreno" del Trasvase Tajo-Segura, un trasvase que "genera empleo y riqueza y que riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España".

"No vamos a permitir que esta tierra se quede sin futuro simplemente porque Pedro Sánchez prometió en un mitin en Albacete que iba a cerrarlo. En España hay 42 trasvases y solo se quiere cerrar el que viene a Almería y Murcia y no lo vamos a permitir porque sería el fin de Almería, Murcia y Alicante, y además, porque no hay ninguna justificación para hacerlo", ha afirmado.

Fernando López Miras ha manifestado ante los regantes y agricultores que "el PP es un partido trasvasista" y que "en España no falta agua, sino que está mal distribuida, por ello hay que llevarla donde hace falta".

"En todos los países se trasvasa agua y por ello vamos a luchar. El Gobierno de Murcia y el de Andalucía vamos a hacer lo que sea necesario para impedir el recorte del trasvase", ha insistido.

Además de por la defensa del trasvase, López Miras ha apostado por la depuración y la reutilización de aguas, recordando que mientras en Europa el porcentaje de reutilización es del 4% y en España del 7%, en la región de Murcia "alcanza al 99%".

En su intervención también se ha referido a la necesidad de mejorar las comunicaciones, especialmente la llegada de la Alta Velocidad entre Murcia y Almería y ha mostrado su convencimiento de que la llegada del AVE en 2026 "es imposible".

Por último, ha pedido a los almerienses y andaluces que el próximo 19J sigan confiando en Juanma Moreno, un presidente que "ha conseguido que en Andalucía se produzca un gran cambio y que sea un referente para España".

Por su parte, la número 1 del PP de Almería al Parlamento Andaluz, Carmen Crespo, ha señalado que estamos ante "unas elecciones vitales" para Almería y ha afirmado que "hemos pasado de ser la provincia olvidada a tener un presidente que está dando el do de pecho por nuestra tierra".

La candidata del PP ha destacado la defensa conjunta de Almería y Murcia por el agua y la necesidad de "no desdeñar ninguna fuente hídrica porque cada gota cuenta".

En este sentido, ha apostado por la desalación y ha señalado que en la provincia el agua desalada tiene que tener "un precio competitivo y justo para nuestros agricultores que no pueden estar en desigualdad frente a otros".

En su intervención también ha pedido al Gobierno que "invierta todo el dinero de los Fondos Next Generation y que acometa las infraestructuras hídricas que son de su competencia como la ampliación de la desaladora de Carboneras, la de Dalías o la reparación de la desaladora del Almanzora para dar posibilidades a los regantes".

Respecto al trasvase Tajo-Segura se ha mostrado "contundente" al asegurar que "no vamos a permitir que nos quiten el trasvase" y ha señalado que "el PP no desdeña ninguna fuente hídrica porque el agua es fundamental para vivir, comer y beber y la solidaridad del agua es la base de esta política".

"En Andalucía necesitamos un gobierno que baje impuestos, que mime a nuestra provincia y que de posibilidades al agua y a la agricultura. Moreno lo ha hecho durante tres años y medio y no podemos volver al pasado ni volver a confiar en los que nos arrinconaron durante cuarenta años", ha concluido.

MARIBEL SÁNCHEZ Y DOMINGO FERNÁNDEZ

Por último, la candidata número 3 del PP de Almería, Maribel Sánchez, ha destacado el cambio que se ha producido en la provincia "gracias a Moreno", un gobierno que "ha cumplido sus compromisos, con grandes infraestructuras que llevaban años metidas en un cajón".

"El 19-J tenemos que consolidar el cambio y os pido que nos ayudéis para no perder el tren y seguir avanzando con Juanma Moreno", ha concluido.

Asimismo, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha agradecido la defensa que Murcia y Almería están haciendo del Trasvase Tajo-Segura "pensando en los agricultores y regantes de la provincia" y ha señalado que "gracias a Moreno, Huércal-Overa está consiguiendo el impulso que tanto necesitaba".